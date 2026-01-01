Transmita conteúdo de forma mais inteligente e segura com a hospedagem VPS da Jellyfin.

O Jellyfin é um servidor de mídia de código aberto que permite armazenar, organizar e transmitir seus filmes, séries e músicas de qualquer lugar. Mas, para desfrutar de streaming fluido e acesso seguro, você precisa de desempenho confiável. É aí que nossa hospedagem VPS faz a diferença.Hospede o Jellyfin em nosso VPS e desfrute de recursos dedicados, armazenamento SSD NVMe rápido e controle total sobre o seu servidor. Crie seu centro de mídia pessoal sem limitações. Transmita conteúdo de forma privada, segura e sem restrições de largura de banda.