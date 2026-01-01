Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Até 67% de desconto na

Hospedagem Jellyfin

Transmita conteúdo multimídia em alta velocidade com o Jellyfin.

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
jellyfin

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Transmita conteúdo de forma mais inteligente e segura com a hospedagem VPS da Jellyfin.

O Jellyfin é um servidor de mídia de código aberto que permite armazenar, organizar e transmitir seus filmes, séries e músicas de qualquer lugar. Mas, para desfrutar de streaming fluido e acesso seguro, você precisa de desempenho confiável. É aí que nossa hospedagem VPS faz a diferença.

Hospede o Jellyfin em nosso VPS e desfrute de recursos dedicados, armazenamento SSD NVMe rápido e controle total sobre o seu servidor. Crie seu centro de mídia pessoal sem limitações. Transmita conteúdo de forma privada, segura e sem restrições de largura de banda.
jellyfin 2

Hospede sua biblioteca de mídia pessoal com a hospedagem VPS da Jellyfin.

Execute seu servidor de mídia favorito em nosso VPS de alto desempenho. Transmita conteúdo de forma privada, gerencie vários usuários e acesse seu conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar.

Transmissão privada e sem anúncios

Tenha controle total da sua mídia, sem anúncios ou restrições — apenas o seu conteúdo, do seu jeito.

jellyfin 3

Desempenho rápido e confiável

Transmita conteúdo em HD e 4K sem interrupções com CPU, RAM e armazenamento SSD NVMe dedicados.

jellyfin 4

Seguro e personalizável

Proteja sua biblioteca com proteção contra DDoS, backups automáticos e acesso root completo para configurar o Jellyfin do seu jeito.

jellyfin 5

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Transmita globalmente com desempenho local.

Possuímos centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha uma localização próxima de você para uma transmissão mais fluida e menor latência.

Image

Jellyfin, um provedor de hospedagem VPS altamente avaliado.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

VPS facilitado com Kodee

Integrado diretamente ao painel de controle do seu VPS, o Kodee — seu agente VPS com inteligência artificial — ajuda você a gerenciar e otimizar seu servidor Jellyfin sem esforço. Utilizando o protocolo Model Context Protocol (MCP), o Kodee pode instalar plugins, ajustar configurações de desempenho, configurar regras de segurança personalizadas e executar comandos diretamente via chat.

código

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre o VPS da Jellyfin:

O que é hospedagem VPS Jellyfin?

Por que hospedar o Jellyfin em um VPS?

É fácil configurar o Jellyfin em um VPS?

Posso transmitir conteúdo em 4K sem problemas?

Meus dados de mídia estão seguros?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.