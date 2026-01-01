Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur

l'hébergement Jellyfin

Diffusez du contenu multimédia à grande vitesse avec Jellyfin

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
méduse

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Diffusez en continu plus intelligemment et en toute sécurité avec l'hébergement VPS Jellyfin

Jellyfin est un serveur multimédia open source qui vous permet de stocker, d'organiser et de diffuser vos films, séries et musiques où que vous soyez. Mais pour profiter pleinement d'une diffusion fluide et d'un accès sécurisé, vous avez besoin de performances fiables. C'est là que notre hébergement VPS fait toute la différence.

Hébergez Jellyfin sur notre VPS et profitez de ressources dédiées, d'un stockage SSD NVMe ultra-rapide et d'un contrôle total sur votre serveur. Créez votre centre multimédia personnel sans aucune limite. Diffusez en privé, en toute sécurité et sans limitation de bande passante.
Jellyfin 2

Hébergez votre bibliothèque multimédia personnelle avec l'hébergement VPS Jellyfin.

Hébergez votre serveur multimédia préféré sur notre VPS haute performance. Diffusez en privé, gérez plusieurs utilisateurs et accédez à votre contenu à tout moment, où que vous soyez.

Streaming privé et sans publicité

Profitez d'un contrôle total sur vos médias, sans publicité ni restrictions : votre contenu, à votre façon.

Jellyfin 3

Performances rapides et fiables

Diffusez du contenu HD et 4K en toute fluidité grâce à un processeur dédié, de la RAM et un stockage SSD NVMe.

Jellyfin 4

Sécurisé et personnalisable

Protégez votre bibliothèque grâce à la protection DDoS, aux sauvegardes automatiques et à un accès root complet pour configurer Jellyfin à votre guise.

Jellyfin 5

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Diffusion mondiale avec performances locales

Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement proche de chez vous pour une diffusion plus fluide et une latence réduite.

Image

Fournisseur d'hébergement VPS Jellyfin très bien noté

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Un VPS simplifié avec Kodee

Intégré directement à votre tableau de bord VPS, Kodee, votre agent VPS basé sur l'IA, vous aide à gérer et optimiser votre serveur Jellyfin en toute simplicité. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), Kodee peut installer des plugins, ajuster les paramètres de performance, configurer des règles de sécurité personnalisées et exécuter des commandes directement par chat.

kodee

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ Jellyfin VPS :

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Jellyfin ?

Pourquoi héberger Jellyfin sur un VPS ?

Jellyfin est-il facile à installer sur un VPS ?

Puis-je diffuser du contenu 4K de manière fluide ?

Mes données multimédias sont-elles en sécurité ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.