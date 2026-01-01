New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Jellyfin होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

Jellyfin के साथ मीडिया को तेज़ गति से स्ट्रीम करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
जेलीफिन

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Jellyfin VPS होस्टिंग के साथ बेहतर और सुरक्षित तरीके से स्ट्रीमिंग करें।

Jellyfin एक ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर है जो आपको अपनी फ़िल्मों, शो और संगीत को कहीं से भी स्टोर करने, व्यवस्थित करने और स्ट्रीम करने की सुविधा देता है। लेकिन सुचारू स्ट्रीमिंग और सुरक्षित एक्सेस का पूरा आनंद लेने के लिए आपको विश्वसनीय प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। यहीं पर हमारी VPS होस्टिंग आपको अलग बनाती है।

हमारे वीपीएस पर जेलीफिन को होस्ट करें और समर्पित संसाधनों, तेज़ एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज और अपने सर्वर पर पूर्ण नियंत्रण का आनंद लें। बिना किसी सीमा के अपना निजी मीडिया सेंटर बनाएं। निजी तौर पर, सुरक्षित रूप से और बिना बैंडविड्थ की रुकावट के स्ट्रीमिंग करें।
जेलीफिन 2

Jellyfin VPS होस्टिंग के साथ अपनी व्यक्तिगत मीडिया लाइब्रेरी को होस्ट करें

हमारे उच्च-प्रदर्शन वाले वीपीएस पर अपना पसंदीदा मीडिया सर्वर चलाएं। निजी तौर पर स्ट्रीमिंग करें, कई उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें और अपनी सामग्री को कभी भी, कहीं भी एक्सेस करें।

निजी और विज्ञापन-मुक्त स्ट्रीमिंग

बिना विज्ञापनों या प्रतिबंधों के अपने मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण का आनंद लें — बस आपकी सामग्री, आपके तरीके से।

जेलीफिन 3

तेज़ और विश्वसनीय प्रदर्शन

समर्पित सीपीयू, रैम और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज के साथ एचडी और 4के कंटेंट को सुचारू रूप से स्ट्रीम करें।

जेलीफिन 4

सुरक्षित और अनुकूलन योग्य

डीडीओएस सुरक्षा, स्वचालित बैकअप और जेलीफिन को अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर करने के लिए पूर्ण रूट एक्सेस के साथ अपनी लाइब्रेरी को सुरक्षित रखें।

जेलीफिन 5

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय प्रदर्शन के साथ विश्व स्तर पर स्ट्रीमिंग का आनंद लें

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। बेहतर स्ट्रीमिंग और कम लेटेंसी के लिए अपने नज़दीकी स्थान का चयन करें।

Image

उच्च रेटिंग प्राप्त जेलीफिन वीपीएस होस्टिंग प्रदाता

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

Kodee के साथ VPS का उपयोग करना अब आसान हो गया है।

आपके VPS डैशबोर्ड में ही निर्मित, Kodee – आपका AI-संचालित VPS एजेंट – आपके Jellyfin सर्वर को आसानी से प्रबंधित और अनुकूलित करने में आपकी मदद करता है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) द्वारा संचालित, Kodee प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकता है, प्रदर्शन सेटिंग्स को समायोजित कर सकता है, कस्टम सुरक्षा नियम कॉन्फ़िगर कर सकता है और चैट के माध्यम से सीधे कमांड निष्पादित कर सकता है।

कोडी

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

जेलीफिन वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

जेलीफिन वीपीएस होस्टिंग क्या है?

Jellyfin को VPS पर होस्ट क्यों करें?

क्या Jellyfin को VPS पर सेट अप करना आसान है?

क्या मैं 4K कंटेंट को सुचारू रूप से स्ट्रीम कर सकता हूँ?

क्या मेरा मीडिया डेटा सुरक्षित है?

