KVM 1
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
KVM 2
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
KVM 4
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
KVM 8
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Execute tarefas de forma mais inteligente e rápida com a hospedagem VPS Easypanel.

O Easypanel é um painel de controle moderno que facilita a implantação e o gerenciamento de aplicativos web e contêineres. Mas, para aproveitar todo o seu potencial, você precisa de velocidade, segurança e estabilidade, e é aí que entra o nosso VPS.

Com o Easypanel pré-instalado em nossa hospedagem VPS, você pode implantar seus aplicativos e bancos de dados com apenas alguns cliques. Desfrute de recursos dedicados, desempenho mais rápido e a liberdade de personalizar todos os aspectos do seu ambiente. Seja para hospedar projetos de clientes ou escalar sua própria infraestrutura, nossa combinação VPS + Easypanel mantém você ágil e no controle.
Simplifique seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com a hospedagem VPS Easypanel.

Combine a interface intuitiva do Easypanel com nosso VPS de alto desempenho. Implante e gerencie aplicativos, contêineres e bancos de dados com segurança, com total escalabilidade e controle.

Implantações com um clique

Implante seus aplicativos favoritos em segundos usando a instalação com um clique do Easypanel. Sem configuração manual, sem complicações com a linha de comando.

implantar easypanel

Otimizado para desempenho

Nosso VPS com processador AMD EPYC garante tempos de carregamento rápidos e alta estabilidade, mesmo para cargas de trabalho pesadas com contêineres.

amd epyc

Cópias de segurança e proteção integradas

Cópias de segurança diárias automáticas e forte proteção contra DDoS mantêm seus aplicativos seguros 24 horas por dia, 7 dias por semana.

backups do easypanel

Implante em qualquer lugar com servidores VPS globais.

Possuímos centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha uma localização próxima aos seus usuários ou projetos para tempos de carregamento mais rápidos e melhor desempenho.

Provedor de hospedagem VPS Easypanel altamente avaliado

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

VPS facilitado com Kodee

Kodee, seu agente VPS com inteligência artificial, torna o gerenciamento do Easypanel ainda mais fácil. Com a tecnologia do Model Context Protocol (MCP), Kodee pode responder instantaneamente às suas perguntas sobre VPS e Easypanel, automatizar configurações e executar comandos diretamente via chat.

código

Perguntas frequentes sobre o Easypanel VPS:

O que é hospedagem VPS Easypanel?

O Easypanel é fácil de usar para iniciantes?

Posso fazer um upgrade do meu plano VPS mais tarde?

O plano inclui backups e segurança?

Por que escolher o Easypanel em um VPS em vez de uma hospedagem compartilhada?

