New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Easypanel होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

Easypanel के साथ कुछ ही क्लिक में ऐप्स डिप्लॉय करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
ईज़ीपैनल

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Easypanel VPS होस्टिंग के साथ बेहतर और तेज़ तरीके से काम करें

ईज़ीपैनल एक आधुनिक कंट्रोल पैनल है जो वेब ऐप्स और कंटेनरों को तैनात करने और प्रबंधित करने को बेहद आसान बनाता है। लेकिन इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए आपको गति, सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता होती है, और यहीं पर हमारा वीपीएस काम आता है।

हमारे VPS होस्टिंग पर Easypanel पहले से इंस्टॉल होने के साथ, आप कुछ ही क्लिक में अपने एप्लिकेशन और डेटाबेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। डेडिकेटेड रिसोर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और अपने एनवायरनमेंट के हर पहलू को कस्टमाइज़ करने की आज़ादी का आनंद लें। चाहे आप क्लाइंट प्रोजेक्ट होस्ट कर रहे हों या अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर रहे हों, हमारा VPS + Easypanel कॉम्बो आपको चुस्त और नियंत्रण में रखता है।
ईज़ीपैनल 2

ईज़ीपैनल वीपीएस होस्टिंग के साथ अपने डेवलपमेंट वर्कफ़्लो को सरल बनाएं

ईज़ीपैनल के सहज इंटरफ़ेस को हमारे उच्च-प्रदर्शन वाले वीपीएस के साथ मिलाएं। पूर्ण स्केलेबिलिटी और नियंत्रण के साथ ऐप्स, कंटेनर और डेटाबेस को सुरक्षित रूप से तैनात और प्रबंधित करें।

एक-क्लिक परिनियोजन

ईज़ीपैनल के वन-क्लिक इंस्टॉलेशन का उपयोग करके अपने पसंदीदा ऐप्स को कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल करें। मैन्युअल सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं, कमांड-लाइन की कोई झंझट नहीं।

ईज़ीपैनल तैनात करें

प्रदर्शन के लिए अनुकूलित

हमारा AMD EPYC-संचालित VPS भारी कंटेनर वर्कलोड के लिए भी तेज़ लोडिंग समय और उच्च स्थिरता सुनिश्चित करता है।

एएमडी ईपीआईसी

अंतर्निर्मित बैकअप और सुरक्षा

स्वचालित दैनिक बैकअप और मजबूत डीडीओएस सुरक्षा आपके ऐप्स को 24/7 सुरक्षित रखते हैं।

ईज़ीपैनल बैकअप

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

वैश्विक वीपीएस सर्वरों के साथ कहीं भी तैनात करें

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। बेहतर प्रदर्शन और तेज़ लोडिंग समय के लिए अपने उपयोगकर्ताओं या परियोजनाओं के नज़दीक का स्थान चुनें।

Image

उच्च रेटिंग प्राप्त ईज़ीपैनल वीपीएस होस्टिंग प्रदाता

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

Kodee के साथ VPS का उपयोग करना अब आसान हो गया है।

Kodee, आपका AI-संचालित VPS एजेंट, Easypanel का प्रबंधन और भी आसान बना देता है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) द्वारा संचालित Kodee, आपके VPS और Easypanel से संबंधित प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे सकता है, कॉन्फ़िगरेशन को स्वचालित कर सकता है और चैट के माध्यम से सीधे कमांड निष्पादित कर सकता है।

कोडी

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

ईज़ीपैनल वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

ईज़ीपैनल वीपीएस होस्टिंग क्या है?

क्या Easypanel शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है?

क्या मैं बाद में अपना वीपीएस प्लान अपग्रेड कर सकता हूँ?

क्या इस योजना में बैकअप और सुरक्षा शामिल है?

शेयर्ड होस्टिंग के बजाय वीपीएस पर ईज़ीपैनल क्यों चुनें?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।