-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Travaillez plus intelligemment et plus rapidement avec l'hébergement VPS Easypanel

Easypanel est un panneau de contrôle moderne qui simplifie le déploiement et la gestion des applications web et des conteneurs. Mais pour exploiter pleinement son potentiel, vous avez besoin de vitesse, de sécurité et de stabilité : c’est là que notre VPS entre en jeu.

Avec Easypanel préinstallé sur notre hébergement VPS, déployez vos applications et bases de données en quelques clics. Bénéficiez de ressources dédiées, de performances accrues et d'une liberté totale pour personnaliser votre environnement. Que vous hébergeiez des projets clients ou développiez votre propre infrastructure, notre offre VPS + Easypanel vous garantit agilité et maîtrise.
Easypanel 2

Simplifiez votre flux de travail de développement avec l'hébergement VPS Easypanel

Associez l’interface intuitive d’Easypanel à notre VPS haute performance. Déployez et gérez des applications, des conteneurs et des bases de données en toute sécurité, avec une évolutivité et un contrôle complets.

Déploiements en un clic

Déployez vos applications préférées en quelques secondes grâce à l'installation en un clic d'Easypanel. Aucune configuration manuelle, aucune manipulation de ligne de commande.

déployer Easypanel

Optimisé pour la performance

Notre VPS équipé de processeurs AMD EPYC garantit des temps de chargement rapides et une grande stabilité, même pour les charges de travail de conteneurs importantes.

AMD EPYC

Sauvegardes et protection intégrées

Des sauvegardes quotidiennes automatiques et une protection DDoS robuste assurent la sécurité de vos applications 24h/24 et 7j/7.

sauvegardes EasyPanel

Déployez-vous où vous le souhaitez grâce aux serveurs VPS mondiaux

Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement proche de vos utilisateurs ou de vos projets pour des temps de chargement plus rapides et des performances optimales.

Image

Fournisseur d'hébergement VPS Easypanel très bien noté

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Un VPS simplifié avec Kodee

Kodee, votre agent VPS basé sur l'IA, simplifie encore plus la gestion d'Easypanel. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), Kodee répond instantanément à vos questions concernant votre VPS et Easypanel, automatise les configurations et exécute des commandes directement par chat.

kodee

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ Easypanel VPS :

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Easypanel ?

Easypanel est-il facile à utiliser pour les débutants ?

Puis-je passer à un forfait VPS supérieur ultérieurement ?

Le forfait inclut-il des sauvegardes et des mesures de sécurité ?

Pourquoi choisir Easypanel sur un VPS plutôt que sur un hébergement mutualisé ?

