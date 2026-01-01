Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Execute ambientes de IA privados e de alto desempenho com a hospedagem VPS da Claude Code.

Claude Code é uma ferramenta de linha de comando com inteligência artificial que permite aos desenvolvedores usar modelos Claude para executar tarefas de programação diretamente no terminal. Mas, para aproveitar todo o seu potencial, você precisa de uma infraestrutura segura, escalável e de alto desempenho — e é aí que entra o nosso VPS.

Ao executar aplicações de IA criadas com os recursos do Claude em nosso VPS, você pode desenvolver em um ambiente privado com controle total sobre seus dados e configurações. Execute cargas de trabalho LLM complexas, gerencie implantações com facilidade e desfrute de desempenho rápido e estável, otimizado para o desenvolvimento de IA.
código de claude 2

Expanda seu desenvolvimento de IA com segurança usando a hospedagem VPS da Claude Code.

Combine a plataforma intuitiva de fluxo de trabalho de IA da Claude Code com nossa poderosa infraestrutura de VPS. Implante modelos mais rapidamente, personalize sua configuração e mantenha o controle total sobre seus dados.

Desenvolvimento de IA privada

Desenvolva e implemente aplicativos baseados em Claude em um ambiente seguro e isolado que você controla de ponta a ponta.

código de claude

Otimizado para cargas de trabalho de IA

Nosso VPS utiliza processadores AMD EPYC e armazenamento SSD NVMe para garantir inferência e tempos de implantação estáveis e rápidos.

VPS com código Claude

Configuração totalmente personalizável

Instale dependências, gerencie APIs e configure ambientes do seu jeito — com acesso root completo e snapshots.

código Claude 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implante cargas de trabalho de IA em qualquer lugar do mundo.

Dispomos de centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha o servidor mais próximo para uma implementação de modelos mais rápida, menor latência e uma colaboração mais fluida.

Image

Provedor de hospedagem VPS Claude Code altamente avaliado

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

VPS facilitado com Kodee

Integrado diretamente ao painel de controle do seu VPS, o Kodee — seu agente VPS com inteligência artificial — ajuda você a gerenciar e otimizar seu ambiente Claude Code sem esforço. Com a tecnologia do Model Context Protocol (MCP), o Kodee pode instalar dependências, configurar seu ambiente de programação, solucionar erros e executar comandos de desenvolvimento diretamente via chat.

código

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

