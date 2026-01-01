New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें
Up to 71% off

Claude Code hosting

क्लाउड कोड वीपीएस होस्टिंग के साथ कोडिंग कार्य करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
क्लाउड कोड

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

क्लाउड कोड वीपीएस होस्टिंग के साथ निजी, उच्च-प्रदर्शन वाले एआई वातावरण चलाएं।

क्लाउड कोड एक एआई-संचालित कमांड-लाइन टूल है जो डेवलपर्स को क्लाउड मॉडल का उपयोग करके सीधे अपने टर्मिनल में कोडिंग कार्य करने की सुविधा देता है। लेकिन इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, आपको एक सुरक्षित, स्केलेबल और उच्च-प्रदर्शन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है - और यहीं पर हमारा वीपीएस काम आता है।

क्लाउड की क्षमताओं से निर्मित एआई एप्लिकेशन को हमारे वीपीएस पर चलाकर, आप अपने डेटा और कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ एक निजी वातावरण में विकास कर सकते हैं। जटिल एलएलएम वर्कलोड चलाएं, परिनियोजन को आसानी से प्रबंधित करें और एआई विकास के लिए अनुकूलित तेज़, स्थिर प्रदर्शन का आनंद लें।
क्लाउड कोड 2

क्लाउड कोड वीपीएस होस्टिंग के साथ अपने एआई विकास को सुरक्षित रूप से बढ़ाएं।

क्लाउड कोड के सहज एआई वर्कफ़्लो प्लेटफ़ॉर्म को हमारे शक्तिशाली वीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाएं। मॉडल को तेज़ी से तैनात करें, अपना सेटअप अनुकूलित करें और अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण रखें।

निजी एआई विकास

क्लाउड-आधारित ऐप्स को एक सुरक्षित, पृथक वातावरण में विकसित और तैनात करें, जिसे आप शुरू से अंत तक नियंत्रित करते हैं।

क्लाउड कोड

एआई वर्कलोड के लिए अनुकूलित

हमारे वीपीएस में स्थिर, तेज इन्फरेंस और डिप्लॉयमेंट समय सुनिश्चित करने के लिए एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज का उपयोग किया जाता है।

क्लाउड कोड वीपीएस

पूरी तरह से अनुकूलन योग्य सेटअप

पूर्ण रूट एक्सेस और स्नैपशॉट के साथ, अपनी इच्छानुसार डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें, एपीआई प्रबंधित करें और वातावरण कॉन्फ़िगर करें।

क्लाउड कोड 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

दुनिया में कहीं भी एआई वर्कलोड तैनात करें

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ मॉडल परिनियोजन, कम विलंबता और सुगम सहयोग के लिए निकटतम सर्वर चुनें।

Image

उच्च रेटिंग प्राप्त क्लाउड कोड वीपीएस होस्टिंग प्रदाता

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

Kodee के साथ VPS का उपयोग करना अब आसान हो गया है।

आपके VPS डैशबोर्ड में ही निर्मित, Kodee – आपका AI-संचालित VPS एजेंट – आपके Claude Code वातावरण को सहजता से प्रबंधित और अनुकूलित करने में आपकी मदद करता है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) द्वारा संचालित, Kodee निर्भरताओं को स्थापित कर सकता है, आपके कोडिंग सेटअप को कॉन्फ़िगर कर सकता है, त्रुटियों का निवारण कर सकता है और चैट के माध्यम से सीधे विकास कमांड निष्पादित कर सकता है।

कोडी

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

क्लाउड कोड वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

क्लाउड कोड वीपीएस होस्टिंग क्या है?

मुझे क्लाउड कोड को वीपीएस पर होस्ट क्यों करना चाहिए?

क्या क्लाउड कोड के लिए तकनीकी सेटअप की आवश्यकता होती है?

क्या मैं क्लाउड कोड को एपीआई या बाहरी टूल के साथ एकीकृत कर सकता हूँ?

क्या क्लाउड कोड वीपीएस होस्टिंग सुरक्षित है?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।