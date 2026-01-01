Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur

Hébergement Claude Code

Effectuez des tâches de programmation avec l'hébergement VPS Claude Code

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Code Claude

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Exécutez des environnements d'IA privés et performants grâce à l'hébergement VPS Claude Code.

Claude Code est un outil en ligne de commande basé sur l'IA qui permet aux développeurs d'utiliser des modèles Claude pour effectuer des tâches de programmation directement dans leur terminal. Mais pour exploiter pleinement son potentiel, vous avez besoin d'une infrastructure sécurisée, évolutive et performante : c'est là que notre VPS entre en jeu.

En exécutant des applications d'IA développées avec les fonctionnalités de Claude sur notre VPS, vous bénéficiez d'un environnement privé et d'un contrôle total sur vos données et votre configuration. Gérez des charges de travail LLM complexes, simplifiez vos déploiements et profitez de performances rapides et stables, optimisées pour le développement de l'IA.
Claude Code 2

Développez votre IA en toute sécurité avec l'hébergement VPS Claude Code.

Associez la plateforme intuitive de flux de travail IA de Claude Code à notre puissante infrastructure VPS. Déployez vos modèles plus rapidement, personnalisez votre configuration et gardez un contrôle total sur vos données.

Développement privé de l'IA

Développez et déployez des applications basées sur Claude dans un environnement sécurisé et isolé que vous contrôlez de bout en bout.

Code Claude

Optimisé pour les charges de travail d'IA

Notre VPS utilise des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe pour garantir des temps d'inférence et de déploiement stables et rapides.

Claude Code VPS

Configuration entièrement personnalisable

Installez les dépendances, gérez les API et configurez les environnements à votre guise, avec un accès root complet et des instantanés.

Claude Code 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez des charges de travail d'IA partout dans le monde

Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le serveur le plus proche pour un déploiement plus rapide de vos modèles, une latence réduite et une collaboration optimisée.

Image

Claude Code, fournisseur d'hébergement VPS très bien noté

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Un VPS simplifié avec Kodee

Intégré directement à votre tableau de bord VPS, Kodee, votre agent VPS basé sur l'IA, vous aide à gérer et optimiser votre environnement Claude Code en toute simplicité. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), Kodee peut installer les dépendances, configurer votre environnement de développement, résoudre les erreurs et exécuter des commandes de développement directement par chat.

kodee

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

Le respect de votre vie privée, notre priorité

