Bis zu 67 % Rabatt auf

Plesk Hosting

Nutzen Sie die Vorteile von VPS mit einfacher Bedienung

Kostenlose automatische wöchentliche Backups
Malware-Scanner
KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
plesk_hero

Plesk-Hosting-Plan sichern

64 % Rabatt
KVM 1
4,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
6,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
9,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
19,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
4,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
6,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
9,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
19,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Plesk: Virtuelle Server reibungslos verwalten

Mit dem Plesk Control Panel können Benutzer aller Erfahrungsstufen Domains, E-Mails und Datenbanken mühelos verwalten. Die umfangreiche Bibliothek mit Erweiterungen und Add-ons macht es einfach, die Funktionalität und Leistung Ihrer Website zu verbessern.

Plesk unterstützt mehrere Sprachen und CMS-Plattformen, so dass Sie mit Plesk verschiedene Projekte auf derselben Serverumgebung hosten können.
plesk_1

Hohe Leistungsfähigkeit, einfache Verwaltung

Profitieren Sie von einer benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einem vielfältigen Anwendungskatalog mit Plesk und AlmaLinux {latestAlmaLinuxVersion} 64bit.

1-Klick-Einrichtung

Legen Sie gleich los – richten Sie Ihr Plesk Control Panel spielend leicht ein.

plesk_2

Leistungsstark

Mit unserem agilen KVM-Hosting können Sie eine hohe Ladegeschwindigkeit beibehalten.

plesk_3

99.9% uptime guarantee

Ihre Websites sind jederzeit online, um ein einwandfreies Nutzererlebnis zu gewährleisten.

plesk_4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Bauen Sie eine globale Präsenz auf

Wir haben mehrere Server in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Wählen Sie den nächstgelegenen für eine schnelle Bereitstellung der Inhalte.

Image

Erstklassiges Hosting-Unternehmen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Mit KI-Assistent den Überblick behalten

Sie sind unsicher bei der Anwendungsbereitstellung oder Sicherheitskonfiguration? Unser KI-Assistent ist Ihr Wegweiser für schnelle und zuverlässige Lösungen. Stellen Sie alle VPS-bezogenen Fragen und erhalten Sie sofort eine präzise Antwort.

plesk_5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Plesk Webhosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Plesk VPS Hosting

Was ist Plesk Webhosting?

Ist Plesk für Anfänger geeignet?

Kann ich meine Ressourcen erweitern, wenn meine Website wächst?

Wie sieht die Unterstützung aus?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.