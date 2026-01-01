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Hostinger Agent verwaltet täglich 45k+ Chats – Services verwalten, Blog-Beiträge schreiben und Websites migrieren – alles über eine einfache Unterhaltung.
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Hostinger Agent ist bei allen Hostinger Produkten dabei, auch auf Ihrem Handy – sagen Sie ihm einfach, was Sie brauchen.

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Warum Hostinger Agent ein Game Changer ist

Mehr als 500 Aktionen – und es werden mehr

Hostinger Agent führt über 500 Aktionen auf Admin-Ebene durch, einschließlich Websitemigrationen, Backups und Serverzustandsprüfungen.
Hostinger Agent verwaltet 85% der Support-Interaktionen in Hostinger, mit einem durchschnittlichen Kundenzufriedenheitswert von 77%.
Hostinger Agent beantwortet Fragen im Durchschnitt in nur 9 Sekunden und erledigt die Aufgabe von rund 800 Spezialisten.
Hostinger Agent spart uns in diesem Jahr mehr als 14 Mio. €, um weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem der niedrigsten Preise auf dem Markt anbieten zu können.

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Hostinger Agent verstand mein Anliegen schnell und lieferte eine klare, schrittweise Anleitung, die mein Problem ohne Verwirrung löste.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, ihre KI-Unterstützung, ist hervorragend, ich bevorzuge es sogar, mit einer Person zu sprechen, weil ich mich nicht gehetzt fühle.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ihr KI-Assistent Hostinger Agent ist SEHR hilfreich. Anstatt mich an endlose Hilfe-Dokus zu verweisen, erledigt es tatsächlich Dinge auf meinem Konto. Es ist, als hätte man einen Junior-Systemadministrator auf Abruf.

Philip

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Hostinger Agent FAQs

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem KI-Kundendienstmitarbeiter Hostinger Agent.
Hostinger Agent ist der KI-Support-Agent von Hostinger – entwickelt, um Ihre Websites und Dienste über einen einfachen Chat zu verwalten. Er führt über 500 Aktionen auf Admin-Ebene durch, von der Migration von Websites und der Erstellung von Backups bis hin zur Verwaltung von DNS-Einträgen und der Überprüfung des Serverzustands.

Kodee arbeitet im gesamten Hostinger-Ökosystem – Webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen.

Beides – aber was Hostinger Agent auszeichnet, ist, dass es Maßnahmen ergreift.Anstatt Sie auf ein Hilfedokument hinzuweisen, verbindet Hostinger Agent Domains, aktualisiert DNS-Einstellungen, installiert Plugins und mehr direkt in Ihrem Konto.

Ja. Hostinger Agent ist überall verfügbar, wo Sie auf Hostinger zugreifen – auch auf Mobilgeräten und sogar WhatsApp – sodass sofortige Hilfe immer eine Nachricht entfernt ist, egal von wo aus Sie arbeiten.

Hostinger Agent verwaltet 85% der Support-Interaktionen unabhängig voneinander.Für alles, was außerhalb seines Anwendungsbereichs liegt, verbindet er Sie mit einem menschlichen Spezialisten, sodass Sie nie ohne eine Auflösung dastehen.

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