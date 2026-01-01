Openship ist eine quelloffene, selbst hostbare Bereitstellungsplattform, die jeden Server in Ihre eigene Platform-as-a-Service verwandelt. Richten Sie sie auf ein Git-Repository aus, und sie erkennt den Stack, erstellt einen Container, stellt Datenbanken, Domains und TLS bereit und liefert das Ergebnis aus – ohne Pipeline-Dateien oder YAML pflegen zu müssen. Push-to-Deploy, Vorschau-Umgebungen, Staging- und Produktions-Workflows sowie Ein-Klick-Rollbacks sind integriert.

Durch das Selbst-Hosting von Openship bleiben Ihre Build-Pipeline, Anwendungsdaten und Infrastruktur vollständig auf Maschinen, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Platz-Preise oder Anbieterbindung. Verwalten Sie alles über ein Web-Dashboard, eine Desktop-App, CLI oder REST-API, und verschieben Sie Standard-Docker-Container jederzeit zwischen Anbietern.