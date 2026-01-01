Fleetbase ist eine Open-Source-Logistik- und Transportmanagementplattform, die aus einer einzelnen Bereitstellung ein komplettes Betriebs-Backend macht – Auftragsverwaltung, Fahrerversand, Routenplanung, Live-Fahrzeugverfolgung und Kundenbenachrichtigungen.Die modulare Architektur, die auf installierbaren Erweiterungen wie Fleet-Ops, Storefront und Pallet basiert, ermöglicht Teams die Ausführung von Bereitstellungs-, On-Demand-, Lager- und Außendienst-Workflows auf einer gemeinsamen Identitäts-, Berechtigungs- und API-Ebene.

Das selbsthostende Fleetbase auf Ihrem eigenen VPS hält Kundenadressen, Fahrerstandorte und Bestellhistorie innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, vermeidet Preise pro Sitzplatz bei wachsender Flotte und gibt Entwicklern direkten Zugriff auf die REST-API, Socket-Ereignisse und Webhooks, die zum Erstellen benutzerdefinierter Treiber- oder Kunden-Apps erforderlich sind.