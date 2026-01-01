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Offizieller selbst gehosteter Bitwarden Passwort-Manager-Server, gepaart mit einem dedizierten MariaDB-Datenbankdienst.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bitwarden erstellen können

Bitwarden ist der offizielle Passwort-Manager-Server, der von Bitwarden Inc. entwickelt und gewartet wird. Diese Vorlage stellt Bitwarden lite, die Single-Container-Distribution des Anbieters, zusammen mit einer dedizierten MariaDB-Datenbank bereit. Im Gegensatz zu Community-Reimplementierungen der Bitwarden-API läuft hier derselbe Servercode, den Bitwarden an seine eigenen Kunden liefert, sodass Tresorverhalten, Kryptographie und Update-Kadenz direkt vom Anbieter stammen.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Tresorelement, jeden Anhang und jede Datei in der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, während Ihre Geräte weiterhin die offiziellen Bitwarden-Browser-Erweiterungen, Desktop-Apps, mobilen Apps und die CLI verwenden. Traefik stellt dem Container automatische Let's Encrypt-Zertifikate voran und erfüllt damit die HTTPS-Anforderung, die Bitwarden-Clients durchsetzen. Bitwarden empfiehlt lite für den persönlichen Gebrauch und Heimlabore.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Bitwarden

Offizieller Bitwarden-Server

Führt den Servercode aus, den Bitwarden Inc. erstellt und wartet, sodass Sicherheitskorrekturen und Veröffentlichungen direkt vom Anbieter stammen.

Offizielle Client-Kompatibilität

Browser-Erweiterungen, Desktop-Apps, mobile Apps und die Bitwarden CLI verbinden sich ohne jegliche Modifikation mit Ihrem eigenen Server.

Ende-zu-Ende-verschlüsselter Tresor

Elemente werden auf Ihren Geräten nach einem Zero-Knowledge-Prinzip verschlüsselt, sodass der Server Ihr Master-Passwort niemals sieht.

Organisationen und Freigabe

Teilen Sie Zugangsdaten mit Familienmitgliedern oder Kollegen über Organisationen und Sammlungen mit benutzerbasierter Zugriffskontrolle.

Optionale Unternehmensdienste

SSO, SCIM-Bereitstellung und Ereignisprotokollierung sind im Image enthalten und können aktiviert werden, wenn eine Lizenz sie erfordert.

Warum Sie Bitwarden auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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