Fleetbase er en åpen kildekode for logistikk- og transportstyringsplattform som gjør en enkelt distribusjon til en komplett operasjonsbakend – ordreadministrasjon, driverutlevering, ruteplanlegging, live kjøretøysporing og kundemeldinger. Den modulære arkitekturen, bygget rundt installerbare utvidelser som Fleet-Ops, Storefront og Pallet, lar team kjøre leverings-, on-demand-, lager- og felttjenestearbeidsflyter på ett felles identitet, tillatelser og API-lag.

Self-hosting Fleetbase på din egen VPS beholder kundeadresser, driverlokasjoner og bestillingshistorikk i infrastrukturen du kontrollerer, unngår prissetting per sete etter hvert som flåtene vokser, og gir utviklere direkte tilgang til REST API, socket-hendelser og webhooks som trengs for å bygge egendefinerte driver- eller kundeapper.