Deploy Fleetbase i ett klikk installasjon.
Open-source logistikk plattform for flåteoperasjoner, avsendelse, ruting og siste mile levering.
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Hva du kan bygge med Fleetbase
Fleetbase er en åpen kildekode for logistikk- og transportstyringsplattform som gjør en enkelt distribusjon til en komplett operasjonsbakend – ordreadministrasjon, driverutlevering, ruteplanlegging, live kjøretøysporing og kundemeldinger. Den modulære arkitekturen, bygget rundt installerbare utvidelser som Fleet-Ops, Storefront og Pallet, lar team kjøre leverings-, on-demand-, lager- og felttjenestearbeidsflyter på ett felles identitet, tillatelser og API-lag.
Self-hosting Fleetbase på din egen VPS beholder kundeadresser, driverlokasjoner og bestillingshistorikk i infrastrukturen du kontrollerer, unngår prissetting per sete etter hvert som flåtene vokser, og gir utviklere direkte tilgang til REST API, socket-hendelser og webhooks som trengs for å bygge egendefinerte driver- eller kundeapper.
Viktige funksjoner i Fleetbase
Flåteoperasjoner konsoll
Administrer bestillinger, sjåfører, kjøretøy, serviceområder og priser fra et enkelt dashbord laget for utsendelsesteam.
Live kjøretøy sporing
Følg førere og kjøretøy på et live kart med posisjonsoppdateringer og full aktivitetshistorikk.
Ruteplanlegging
Plan multi-stop ruter og estimere leveringstider ved hjelp av OSRM-drevet avstand og varighet data.
Utvidelsesregister
Installer utvidelser som Fleet-Ops, Storefront og Pallet for å legge til funksjoner for distribusjon, handel og lagring.
Utviklerførste API
Bygge egendefinerte drivere og kundeapper mot en dokumentert REST API med webhooks og sanntids sokkelhendelser.
Hvorfor kjøre Fleetbase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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