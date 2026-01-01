Cognee er en åpen kildekode AI-minnemotor som erstatter sprø RAG-rørledninger med et ekte semantisk lag. Den innhenter dokumenter, samtaler, bilder, lyd- og databaseoppføringer, bruker din valgte LLM til å trekke ut enheter og relasjoner, og lagrer dem som en tilkoblet kunnskapsgraf ved siden av vektorinnlegg, slik at agenter svarer på spørsmål fra koblede fakta i stedet for isolerte tekstblokker.

En enkelt API-anrop håndterer inntak, og søk returnerer grafbevisste resultater som programmer og agentrammer kan konsumere direkte. Kjører Cognee på din egen VPS beholder proprietære dokumenter, innebygging og den resulterende grafen på infrastrukturen du kontrollerer, med PostgreSQL som holder relasjonelle metadata og vedvarende volum som holder vektor- og graflagrene.