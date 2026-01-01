Deploy Cognee i ett klikk installasjon.
Self-hosted AI minne motor som gjør data til en forespørsel kunnskap graf for agenter.
Velg en VPS-plan for Cognee
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cognee
Cognee er en åpen kildekode AI-minnemotor som erstatter sprø RAG-rørledninger med et ekte semantisk lag. Den innhenter dokumenter, samtaler, bilder, lyd- og databaseoppføringer, bruker din valgte LLM til å trekke ut enheter og relasjoner, og lagrer dem som en tilkoblet kunnskapsgraf ved siden av vektorinnlegg, slik at agenter svarer på spørsmål fra koblede fakta i stedet for isolerte tekstblokker.
En enkelt API-anrop håndterer inntak, og søk returnerer grafbevisste resultater som programmer og agentrammer kan konsumere direkte. Kjører Cognee på din egen VPS beholder proprietære dokumenter, innebygging og den resulterende grafen på infrastrukturen du kontrollerer, med PostgreSQL som holder relasjonelle metadata og vedvarende volum som holder vektor- og graflagrene.
Viktige funksjoner i Cognee
Kunnskap graf minne
Cognee trekker ut enheter og relasjoner fra dataene dine og lagrer dem som en spørrbar graf i stedet for flate tekstblokker.
Ingest noen kilde
Last inn dokumenter, samtaler, bilder, lyd og databaseoppføringer gjennom ett API, og la Cognee normalisere dem til minne.
Grafisk bevisst søk
Forespør i naturlig språk og få svar basert på sammenhengende fakta, noe som reduserer hallusinasjoner i agentenes svar.
Ta med din egen LLM
Punkt Cognee på OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq eller et lokalt Ollama-endpunkt ved å endre én modellinnstilling.
REST API for agenter
Memory vises over en autentisert REST API, slik at programmer og agentrammer kan lese og skrive det over HTTPS.
Privat som standard
Disse filene, innebyggingene og grafene forblir i Docker-volumer på VPS-enheten i stedet for en tredjeparts minne-tjeneste.
Hvorfor kjøre Cognee på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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