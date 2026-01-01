قم ببناء أنظمة قابلة للتوسع مع نطاق .systems

MAD380.99/سنةMAD120.99السنة الأولى
وفر 68%
للسنة الأولى
.systems

حول الدومين .systems

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .systems

ما هو نطاق .systems؟

.systems هو نطاق المستوى الأعلى العام المناسب للشركات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات وشركات الهندسة والمؤسسات التي تقدم حلولاً أو بنية تحتية أو خدمات معقدة، مع التركيز على العمل المنظم والقائم على النظام.

لمن يُخصص نطاق .systems؟

يُعد نطاق .systems مناسبًا لمستشاري تكنولوجيا المعلومات، وموردي البرامج، ومكاملين الأنظمة، ومزودي البنية التحتية الذين يقدمون حلولًا ودعمًا تقنيًا معقدًا. وهو ملائم لكل من المشاريع المتخصصة وشركات التكنولوجيا الراسخة.

لماذا نختار نطاق .systems؟

يشير نطاق .systems إلى تركيز تقني منظم منذ الزيارة الأولى، مما يُحسّن الوضوح ويُعزز تذكر العلامة التجارية. كما يدعم هذا النطاق توحيد التسمية عبر المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والوثائق، مما يُساعد في الحفاظ على حضور احترافي وقابل للتوسع على الإنترنت.

معلومات النطاق لـ .systems

نطاق المستوى الأعلى
.systems
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD ⁦1.80⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

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MAD ⁦333.99⁩MAD9.99السنة الأولىتحقق من توفّره

الأسئلة الشائعة حول دومين systems.

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs MAD ⁦120.99⁩ for the first year. After that, the renewal fee is MAD ⁦380.99⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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