ما هو نطاق .systems؟ .systems هو نطاق المستوى الأعلى العام المناسب للشركات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات وشركات الهندسة والمؤسسات التي تقدم حلولاً أو بنية تحتية أو خدمات معقدة، مع التركيز على العمل المنظم والقائم على النظام.

لمن يُخصص نطاق .systems؟ يُعد نطاق .systems مناسبًا لمستشاري تكنولوجيا المعلومات، وموردي البرامج، ومكاملين الأنظمة، ومزودي البنية التحتية الذين يقدمون حلولًا ودعمًا تقنيًا معقدًا. وهو ملائم لكل من المشاريع المتخصصة وشركات التكنولوجيا الراسخة.