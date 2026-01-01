توسع بلا حدود مع نطاق .cloud
MAD240.99/سنةMAD18.99السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 92%
احصل على نطاق مجاني .cloud مع استضافة مواقع ويب مميزة لمدة 12 شهرًا.
حول الدومين .cloud
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .cloud
ما هو نطاق .cloud؟
نطاق .cloud هو نطاق عام مصمم لخدمات الحوسبة السحابية ومنتجات البرمجيات كخدمة (SaaS) والمشاريع الرقمية. وهو متاح للجميع، مما يجعله شائعًا بين شركات التكنولوجيا والمطورين والأدوات الإلكترونية.
لمن يُناسب نطاق .cloud؟
يُعد نطاق .cloud مثاليًا لمزودي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وشركات الاستضافة، ومستشاري تكنولوجيا المعلومات، والمطورين الذين يعرضون أدوات أو منصات سحابية. وهو مناسب لصفحات المنتجات، وخدمات البنية التحتية، ومحافظ التقنيات الحديثة.
لماذا تختار نطاق .cloud؟
يشير نطاق .cloud بوضوح إلى الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية الحديثة، مما يساعد الزوار على فهم مجال عملك بسرعة. كما يدعم هذا النطاق هوية علامتك التجارية بوضوح عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك.
معلومات النطاق لـ .cloud
نطاق المستوى الأعلى
.cloud
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجانا
حماية الدومين المميزة
إضافة
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD 1.80
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين cloud.
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs MAD 18.99 for the first year. After that, the renewal fee is MAD 240.99/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.