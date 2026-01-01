ساعد الناس على حل مشاكلهم باستخدام نطاق .solutions

MAD333.99/سنةMAD36.99السنة الأولى
وفر 89%
للسنة الأولى
.solutions

حول الدومين .solutions

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .solutions

ما هو نطاق .solutions؟

يُعد نطاق .solutions نطاقًا عامًا مناسبًا للشركات والمهنيين الذين يقدمون خدمات أو إجابات أو حلولًا للمشاكل. ويُستخدم على نطاق واسع من قِبل شركات الاستشارات ومزودي التكنولوجيا والمواقع التي تركز على الدعم.

لمن يُناسب نطاق .solutions؟

يُناسب نطاق .solutions شركات الاستشارات والوكالات ومُزودي البرامج والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تُركز على حل مشاكل العملاء. فهو يُشير إلى خبرة في حل المشكلات لشركات الخدمات وأدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) ومنصات الدعم.

لماذا تختار نطاق .solutions؟

يشير نطاق .solutions بوضوح إلى أنك تقدم حلولاً وخدمات لحل المشكلات، مما يساعد الزوار على إدراك قيمة خدماتك بسرعة. كما يدعم هذا النطاق اتساق علامتك التجارية عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك.

معلومات النطاق لـ .solutions

نطاق المستوى الأعلى
.solutions
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD ⁦1.80⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

استكشف امتدادات النطاقات الأخرى

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.pro

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MAD ⁦296.99⁩MAD27.99السنة الأولىتحقق من توفّره

.online

عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

MAD ⁦333.99⁩MAD9.99السنة الأولىتحقق من توفّره

الأسئلة الشائعة حول دومين solutions.

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs MAD ⁦36.99⁩ for the first year. After that, the renewal fee is MAD ⁦333.99⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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