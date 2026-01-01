ابدأ بنشر القصة باستخدام نطاق .news
MAD352.99/سنةMAD101.99السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 71%
حول الدومين .news
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .news
ما هو نطاق .news؟
نطاق .news هو نطاق عام من المستوى الأعلى مُخصص لمواقع الأخبار والإعلام والصحافة. لا توجد قيود محددة على أهلية استخدامه، ويُستخدم على نطاق واسع للمحتوى المعلوماتي الذي يُقدم معلومات آنية.
لمن يُناسب نطاق .news؟
يُعد نطاق .news مناسبًا للناشرين ووسائل الإعلام والمدونين والمنظمات التي تنشر تحديثات آنية. فهو يساعد على إبراز المحتوى الإخباري، وبناء المصداقية، وإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بالمواضيع العامة أو المتخصصة.
لماذا تختار نطاق .news؟
يُسهّل نطاق .news على الزوار الوصول إلى المعلومات والتحديثات بسرعة، مما يُساعدهم على تحديدها بوضوح. كما يُعزز هذا النطاق هوية علامتك التجارية بشكل متسق عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع نمو محتواك.
معلومات النطاق لـ .news
نطاق المستوى الأعلى
.news
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD 1.80
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
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حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
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.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين news.
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs MAD 101.99 for the first year. After that, the renewal fee is MAD 352.99/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.