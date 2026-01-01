أسس عملك التجاري باستخدام نطاق .company
MAD222.99/سنةMAD27.99السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 87%
حول الدومين .company
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .company
ما هو نطاق .company؟
نطاق .company هو نطاق عام مصمم للشركات من أي حجم أو قطاع. ويستخدم على نطاق واسع لمواقع الشركات، ومحافظ الأعمال، والهويات المهنية على الإنترنت، دون أي قيود جغرافية.
لمن يُستخدم نطاق .company؟
يُعد نطاق .company مثاليًا للشركات والمؤسسات ومقدمي خدمات الأعمال الذين يرغبون في هوية واضحة ومهنية. وهو مناسب للشركات القابضة والشركات التابعة والفرق العالمية التي تتشارك حضورًا موحدًا على الإنترنت.
لماذا تختار نطاق .company؟
يُوضح نطاق .company طبيعة مؤسستك ويدعم صورة احترافية متسقة. كما يُساعد الزوار على التعرف عليك بسرعة، ويُناسب جميع مواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني، ويُعزز علامتك التجارية على المدى الطويل.
معلومات النطاق لـ .company
نطاق المستوى الأعلى
.company
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD 1.80
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين company.
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs MAD 27.99 for the first year. After that, the renewal fee is MAD 222.99/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.