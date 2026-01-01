سجل اسم نطاقك .biz
MAD222.99/سنةMAD74.99السنة الأولىللسنة الأولى
وفر 66%
حول الدومين .biz
نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .biz
ما هو نطاق .biz؟
نطاق .biz هو نطاق عام من المستوى الأعلى تم إنشاؤه للاستخدام التجاري. ويستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات ورواد الأعمال ومواقع التجارة الإلكترونية التي تبحث عن اسم واضح وموجه نحو الأعمال.
لمن يُناسب نطاق .biz؟
يناسب نطاق .biz أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والمستشارين ومشاريع التجارة الإلكترونية التي تركز على النشاط التجاري. فهو يساعد على إبراز وجود تجاري قوي لمواقع الخدمات المهنية ومواقع الشركات.
لماذا تختار نطاق .biz؟
يشير نطاق .biz بوضوح إلى موقع ويب يركز على الأعمال، مما يساعد الزوار على التعرف بسرعة على ما تقدمه. كما أنه يدعم هوية علامتك التجارية الاحترافية والمتسقة عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور شركتك.
معلومات النطاق لـ .biz
نطاق المستوى الأعلى
.biz
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD 1.80
لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟
لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح
كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق
1. أضف اسم علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
2. اجعلها مختصرة
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
3. البساطة هي الأفضل
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
4. فكر في جمهورك
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
5. تصرف بسرعة
استكشف امتدادات النطاقات الأخرى
.com
المجال المفضل في العالم
.cloud
حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة
.shop
حوّل المتصفحين إلى مشترين
.io
النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة
.icu
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.
.info
عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً
.pro
أظهر للعالم ما تجيده
.online
عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الأسئلة الشائعة حول دومين biz.
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs MAD 74.99 for the first year. After that, the renewal fee is MAD 222.99/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.