دع إبداعك يتحدث من خلال نطاق .art

MAD240.99/سنةMAD18.99السنة الأولى
وفر 92%
للسنة الأولى
.art

حول الدومين .art

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .art

ما هو نطاق .art؟

يُعدّ نطاق .art نطاقًا عامًا من المستوى الأعلى مُوجّهًا للفنانين والمعارض والمتاحف والعلامات التجارية الإبداعية. وهو متاح لأي شخص في جميع أنحاء العالم ويُستخدم عادةً لعرض الأعمال الفنية والمعارض والمشاريع الأخرى ذات الصلة بالفن.

لمن يُناسب نطاق .art؟

يناسب نطاق .art الفنانين والمعارض والمتاحف والاستوديوهات الإبداعية التي ترغب في مساحة واضحة لا تُنسى لعرض أعمالها عبر الإنترنت. وهو مناسب لعرض ملفات الأعمال والمعارض ومشاريع الفن الرقمي والمؤسسات الثقافية.

لماذا تختار نطاق .art؟

يشير نطاق .art إلى تركيز واضح على الإبداع والأعمال البصرية، مما يساعد الزوار على فهم موقعك الإلكتروني فورًا. كما يدعم هذا النطاق هوية علامتك التجارية المتسقة عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع تطور أعمالك أو مشروعك.

معلومات النطاق لـ .art

نطاق المستوى الأعلى
.art
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
3 سنوات
حماية خصوصية الدومين
مجانا
RegistrarLock
دومينات IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
MAD ⁦1.80⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
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حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
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الأسئلة الشائعة حول دومين art.

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs MAD ⁦18.99⁩ for the first year. After that, the renewal fee is MAD ⁦240.99⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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