ما هو نطاق .art؟ يُعدّ نطاق .art نطاقًا عامًا من المستوى الأعلى مُوجّهًا للفنانين والمعارض والمتاحف والعلامات التجارية الإبداعية. وهو متاح لأي شخص في جميع أنحاء العالم ويُستخدم عادةً لعرض الأعمال الفنية والمعارض والمشاريع الأخرى ذات الصلة بالفن.

لمن يُناسب نطاق .art؟ يناسب نطاق .art الفنانين والمعارض والمتاحف والاستوديوهات الإبداعية التي ترغب في مساحة واضحة لا تُنسى لعرض أعمالها عبر الإنترنت. وهو مناسب لعرض ملفات الأعمال والمعارض ومشاريع الفن الرقمي والمؤسسات الثقافية.