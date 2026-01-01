ما هو نطاق .agency؟ نطاق .agency هو نطاق عام مفتوح تم تقديمه للوكالات وشركات الخدمات والفرق المهنية. ويستخدم على نطاق واسع من قبل شركات التسويق والإبداع والتوظيف والاستشارات.

لمن يُستخدم نطاق .agency؟ يُعد نطاق .agency مثاليًا لوكالات التسويق، والاستوديوهات الإبداعية، وشركات التوظيف، وفرق الاستشارات التي ترغب في الحصول على هوية واضحة ومهنية على الإنترنت. وهو يناسب كلًا من الشركات المتخصصة في مجالات محددة والوكالات متعددة الخدمات.