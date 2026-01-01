Openship Ã¨ una piattaforma di deployment open-source e self-hostable che trasforma qualsiasi server nella tua piattaforma-as-a-service. Puntalo a un repository Git e rileva lo stack, costruisce un container, effettua il provisioning di database, domini e TLS, e distribuisce il risultato â€” senza file di pipeline o YAML da mantenere. Push-to-deploy, ambienti di anteprima, flussi di staging e produzione, e rollback con un click sono integrati.

L'auto-hosting di Openship mantiene la tua pipeline di build, i dati dell'applicazione e l'infrastruttura interamente su macchine che controlli, senza prezzi per utente o vendor lock-in. Gestisci tutto da una dashboard web, un'app desktop, CLI o API REST, e sposta i container Docker standard tra i provider quando vuoi.