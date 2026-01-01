Distribuisci Openship con un click.
Piattaforma di deployment open source e auto-ospitabile con CI/CD integrato per distribuire qualsiasi stack sui tuoi server.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Openship
Openship Ã¨ una piattaforma di deployment open-source e self-hostable che trasforma qualsiasi server nella tua piattaforma-as-a-service. Puntalo a un repository Git e rileva lo stack, costruisce un container, effettua il provisioning di database, domini e TLS, e distribuisce il risultato â€” senza file di pipeline o YAML da mantenere. Push-to-deploy, ambienti di anteprima, flussi di staging e produzione, e rollback con un click sono integrati.
L'auto-hosting di Openship mantiene la tua pipeline di build, i dati dell'applicazione e l'infrastruttura interamente su macchine che controlli, senza prezzi per utente o vendor lock-in. Gestisci tutto da una dashboard web, un'app desktop, CLI o API REST, e sposta i container Docker standard tra i provider quando vuoi.
FunzionalitÃ principali di Openship
CI/CD integrato
Push-to-deploy con ambienti di anteprima, flussi di staging e produzione e rollback con un clic â€” nessun file pipeline da scrivere.
Qualsiasi stack, qualsiasi server
Distribuisci Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker o monorepo su qualsiasi VPS, server dedicato o homelab.
Backend completamente gestito
Provisiona Postgres, MySQL, MongoDB e Redis insieme a worker, WebSockets e storage di oggetti da un unico pannello di controllo.
Domini e SSL
Certificati HTTPS automatici, supporto wildcard e domini illimitati con rinnovo automatico gestito per ogni deployment.
Tre modi per lavorare
Gestisci le distribuzioni da un'applicazione desktop completa, una dashboard web per team o una CLI scriptabile supportata da un'API REST.
PortabilitÃ dei container
Tutto funziona come container Docker standard, cosÃ¬ puoi spostare i carichi di lavoro tra provider o hardware self-hosted liberamente.
PerchÃ© eseguire Openship su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .