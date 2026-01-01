Distribuisci ExcaliDash con un click.
Dashboard self-hosted per organizzare, gestire e collaborare sui tuoi disegni Excalidraw con cronologia delle versioni e condivisione sicura dei link.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ExcaliDash
ExcaliDash Ã¨ un livello di gestione self-hosted per Excalidraw che trasforma una collezione di disegni sparsi in uno spazio di lavoro organizzato e ricercabile. Invece di gestire singoli file .excalidraw, ottieni una dashboard centrale dove gli schizzi vivono in collezioni, ogni modifica viene catturata nella cronologia delle versioni e i diagrammi possono essere condivisi tramite link con ambito. Include l'editor completo di Excalidraw con un backend leggero, cosÃ¬ disegnare, salvare e organizzare avvengono tutti in un'unica istanza privata.
Eseguire ExcaliDash sul tuo VPS mantiene ogni diagramma, schizzo architettonico e lavagna di brainstorming interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per utente e nessun accesso di terze parti ai tuoi dati, mentre gli account multi-utente opzionali e il single sign-on OIDC consentono ai team di collaborare in modo sicuro sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di ExcaliDash
Pannello di controllo centralizzato per i disegni
Organizza tutti i tuoi schizzi Excalidraw in raccolte con miniature e ricerca, in modo che i diagrammi siano facili da trovare invece di essere sparsi in file.
Cronologia delle versioni
Ogni modifica viene automaticamente salvata come snapshot, permettendoti di rivedere gli stati precedenti e ripristinare versioni precedenti di qualsiasi disegno quando si verificano errori.
Condivisione link mirata
Condividi disegni individuali tramite link con controllo degli accessi, concedendo a collaboratori o stakeholder l'accesso in visualizzazione o modifica senza esporre il tuo intero spazio di lavoro.
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ persone possono lavorare sulla stessa tela insieme tramite WebSockets, rendendo le sessioni di brainstorming e di progettazione in tempo reale fluide per i team distribuiti.
Autenticazione Flessibile
Esegui in modalitÃ utente singolo o abilita account multi-utente con single sign-on OIDC, adatto sia all'uso personale che a team piÃ¹ grandi.
PerchÃ© eseguire ExcaliDash su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .