ExcaliDash Ã¨ un livello di gestione self-hosted per Excalidraw che trasforma una collezione di disegni sparsi in uno spazio di lavoro organizzato e ricercabile. Invece di gestire singoli file .excalidraw, ottieni una dashboard centrale dove gli schizzi vivono in collezioni, ogni modifica viene catturata nella cronologia delle versioni e i diagrammi possono essere condivisi tramite link con ambito. Include l'editor completo di Excalidraw con un backend leggero, cosÃ¬ disegnare, salvare e organizzare avvengono tutti in un'unica istanza privata.

Eseguire ExcaliDash sul tuo VPS mantiene ogni diagramma, schizzo architettonico e lavagna di brainstorming interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per utente e nessun accesso di terze parti ai tuoi dati, mentre gli account multi-utente opzionali e il single sign-on OIDC consentono ai team di collaborare in modo sicuro sotto il tuo controllo.