Distribuisci Decidim con installazione in un click.
Piattaforma open-source di democrazia partecipativa per consultazioni cittadine, bilanci partecipativi e processi decisionali collaborativi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Decidim
Decidim è il framework di democrazia partecipativa originariamente costruito per la città di Barcellona e ora utilizzato da governi nazionali, consigli regionali, università e organizzazioni civiche in oltre trenta paesi per gestire referendum, bilanci partecipativi, assemblee cittadine e processi di co-creazione di politiche online.
L'auto-hosting di Decidim sul tuo VPS mantiene i dati dei cittadini, i registri di voto e la cronologia delle delibere sotto la tua piena sovranità — mai su un SaaS di terze parti — fornendoti al contempo l'intera codebase Ruby on Rails sotto licenza AGPL-3.0 per estendere, verificare e federare con altre istanze Decidim.
Funzionalità principali di Decidim
Bilancio partecipativo
Organizza consultazioni di bilancio a più fasi in cui i cittadini propongono, sostengono e votano su come vengono allocati i fondi pubblici, con regole di voto integrate e pubblicazione dei risultati.
Assemblee dei cittadini
Organizza processi deliberativi con proposte, dibattiti, riunioni e monitoraggio della responsabilità in modo che ogni contributo dei cittadini sia tracciabile dall'idea al risultato.
Multi-tenant per design
Ospita più spazi di partecipazione indipendenti — città, dipartimenti o organizzazioni — su una singola istanza Decidim con contenuti e amministratori isolati.
Decisioni verificabili
Ogni proposta, voto e emendamento viene registrato in una cronologia trasparente che cittadini, giornalisti e organismi di controllo possono consultare in qualsiasi momento.
Integrazione di standard aperti
Il single sign-on SAML e OAuth, le API REST e GraphQL e il supporto ActivityPub permettono a Decidim di integrarsi con i sistemi di identità civica esistenti e con il fediverso più ampio.
Localizzato in oltre 60 lingue
Disponibile in versione tradotta per l'uso da parte di governi e organizzazioni di base in tutto il mondo, con strumenti integrati per la traduzione di contenuti all'interno di ogni spazio di partecipazione.
Perché eseguire Decidim su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.