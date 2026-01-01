Distribuisci Bitwarden con un click.
Server ufficiale del gestore di password Bitwarden self-hosted, abbinato a un servizio di database MariaDB dedicato.
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Cosa puoi costruire con Bitwarden
Bitwarden Ã¨ il server ufficiale di gestione password costruito e mantenuto da Bitwarden Inc. Questo template distribuisce Bitwarden lite, la distribuzione a singolo container del fornitore, insieme a un database MariaDB dedicato. A differenza delle re-implementazioni della community dell'API di Bitwarden, esegue lo stesso codice server che Bitwarden fornisce ai propri clienti, quindi il comportamento del vault, la crittografia e la cadenza degli aggiornamenti provengono direttamente dal fornitore.
L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene ogni elemento del vault, allegato e file all'interno dell'infrastruttura che controlli, mentre i tuoi dispositivi continuano a utilizzare le estensioni browser, le app desktop, le app mobili e la CLI ufficiali di Bitwarden. Traefik si pone davanti al container con certificati Let's Encrypt automatici, soddisfacendo il requisito HTTPS che i client Bitwarden impongono. Bitwarden raccomanda la versione lite per uso personale e per home lab.
FunzionalitÃ principali di Bitwarden
Server ufficiale Bitwarden
Esegue il codice server che Bitwarden Inc. crea e mantiene, quindi le correzioni di sicurezza e i rilasci provengono direttamente dal fornitore.
CompatibilitÃ ufficiale del cliente
Le estensioni del browser, le app desktop, le app mobili e la CLI di Bitwarden si connettono al proprio server senza alcuna modifica.
Cassaforte crittografata end-to-end
Gli elementi sono crittografati sui tuoi dispositivi secondo un modello a conoscenza zero, quindi il server non vede mai la tua password principale.
Organizzazioni e condivisione
Condividi le credenziali con familiari o colleghi tramite organizzazioni e raccolte con controllo degli accessi per utente.
Servizi aziendali opzionali
SSO, provisioning SCIM e registrazione eventi sono inclusi nell'immagine e possono essere attivati quando una licenza lo richiede.
PerchÃ© eseguire Bitwarden su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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