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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Bitwarden

Bitwarden Ã¨ il server ufficiale di gestione password costruito e mantenuto da Bitwarden Inc. Questo template distribuisce Bitwarden lite, la distribuzione a singolo container del fornitore, insieme a un database MariaDB dedicato. A differenza delle re-implementazioni della community dell'API di Bitwarden, esegue lo stesso codice server che Bitwarden fornisce ai propri clienti, quindi il comportamento del vault, la crittografia e la cadenza degli aggiornamenti provengono direttamente dal fornitore.

L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene ogni elemento del vault, allegato e file all'interno dell'infrastruttura che controlli, mentre i tuoi dispositivi continuano a utilizzare le estensioni browser, le app desktop, le app mobili e la CLI ufficiali di Bitwarden. Traefik si pone davanti al container con certificati Let's Encrypt automatici, soddisfacendo il requisito HTTPS che i client Bitwarden impongono. Bitwarden raccomanda la versione lite per uso personale e per home lab.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Bitwarden

Server ufficiale Bitwarden

Esegue il codice server che Bitwarden Inc. crea e mantiene, quindi le correzioni di sicurezza e i rilasci provengono direttamente dal fornitore.

CompatibilitÃ  ufficiale del cliente

Le estensioni del browser, le app desktop, le app mobili e la CLI di Bitwarden si connettono al proprio server senza alcuna modifica.

Cassaforte crittografata end-to-end

Gli elementi sono crittografati sui tuoi dispositivi secondo un modello a conoscenza zero, quindi il server non vede mai la tua password principale.

Organizzazioni e condivisione

Condividi le credenziali con familiari o colleghi tramite organizzazioni e raccolte con controllo degli accessi per utente.

Servizi aziendali opzionali

SSO, provisioning SCIM e registrazione eventi sono inclusi nell'immagine e possono essere attivati quando una licenza lo richiede.

PerchÃ© eseguire Bitwarden su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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