सभी टेम्पलेट्सवेबसाइट्सऐप्सन्यूज़लेटर्स

वित्तीय ऐप टेम्पलेट्स

अनुकूलन योग्य टेम्पलेट्स के साथ सुरक्षित वित्तीय ऐप्स बनाएं - व्यक्तिगत बजट प्रबंधित करने या अपने ग्राहकों के लिए फिनटेक टूल लॉन्च करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त।
उत्पादकता
वित्तीय
AI और क्रिएटिव टूल्स
जनरेटर
कैलकुलेटर और कन्वर्टर
अधिक
सभी टेम्पलेट्स
Budget tracker

Budget tracker

Invoice generator

Invoice generator

Profit margin calculator (retro)

Profit margin calculator (retro)

Trading Hub, Strategy Creator

Trading Hub, Strategy Creator

Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

ऐप टेम्प्लेट एक पूर्व-निर्मित ऐप्लिकेशन है जिसे आप अपनी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज़ करके तेज़ी से अपना खुद का टूल या सेवा बना सकते हैं। Hostinger Horizons ऐप टेम्प्लेट्स एक तैयार संरचना, सुविधाएं और डिज़ाइन प्रदान करते हैं जिन्हें आप AI से चैट करके एडिट कर सकते हैं – कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनका उपयोग डैशबोर्ड, आंतरिक टूल्स, बुकिंग सिस्टम, वित्तीय ऐप, उत्पादकता टूल्स और अन्य वेब ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कर सकते हैं।

वेब ऐप बनाने के लिए आपको कोडिंग अनुभव की आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons जैसे नो-कोड AI टूल्स आपको अपने विचार को अपने शब्दों में व्यक्त करने और तुरंत एक कार्यशील वेब ऐप बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं।

पूर्व-निर्मित टेम्प्लेट्स आपके ऐप के लिए प्रेरणा और शुरुआती बिंदु दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। बस AI को प्रॉम्प्ट देकर उन्हें कस्टमाइज़ करें और एक पूरी तरह कार्यात्मक ऐप बनाएं – बिना कोई कोड लिखे।

वेब ऐप कैसे बनाते हैं इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी गाइड देखें।

फिलहाल, केवल वेब ऐप्लिकेशन टेम्प्लेट्स उपलब्ध हैं। आप आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड, बिज़नेस ऐप्स, बुकिंग सिस्टम्स, SaaS उत्पाद और इंटरैक्टिव ऐप्लिकेशंस सहित कई प्रकार के वेब ऐप बना सकते हैं।

हमारे पहले से डिज़ाइन किए गए टेम्प्लेट्स विभिन्न उद्देश्यों और उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे वित्तीय टूल्स, फिटनेस ट्रैकर और समय प्रबंधन ऐप्स; साथ ही अन्य व्यावसायिक या व्यक्तिगत समाधान। हम लगातार नए डिज़ाइन जोड़कर अपनी लाइब्रेरी का विस्तार कर रहे हैं।

Hostinger AI बिल्डर टेम्प्लेट एक तैयार संरचना प्रदान करते हैं जिसे आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। आप AI को निर्देश देकर डिज़ाइन बदल सकते हैं, सुविधाओं को समायोजित कर सकते हैं, नई कार्यक्षमता जोड़ सकते हैं या तत्वों को हटा सकते हैं। इससे टेम्प्लेट को आपके विशिष्ट उपयोग के अनुसार ढालना आसान हो जाता है – चाहे आप डैशबोर्ड, आंतरिक टूल, बुकिंग सिस्टम या किसी अन्य प्रकार का वेब ऐप बना रहे हों।

यदि आपको केवल टेक्स्ट या कोड संपादित करने की आवश्यकता है, तो आप संदेश क्रेडिट का उपयोग किए बिना सीधे ऐसा कर सकते हैं।

पर्याप्त संदेश क्रेडिट होने पर आप Hostinger AI बिल्डर का उपयोग करके अपने ऐप या साइट के नए संस्करण बना सकते हैं या अधिक उन्नत परिवर्तन कर सकते हैं। बस AI वेब ऐप बिल्डर को एक संदेश में उन परिवर्तनों का वर्णन करें जिन्हें आप करना चाहते हैं।

लाइव होने से पहले, आप अपने वेब ऐप को प्रीव्यू और टेस्ट कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने ऐप को एक सैंडबॉक्स वातावरण में टेस्ट कर सकते हैं और AI से एडजस्टमेंट करने के लिए कहकर समस्याओं को तुरंत ठीक कर सकते हैं — किसी कोडिंग या मैनुअल डीबगिंग की आवश्यकता नहीं है।

एक बार आप संतुष्ट हो जाएं, तो एक क्लिक से अपने वेब ऐप को तुरंत ऑनलाइन पब्लिश करें। इसके साथ होस्टिंग शामिल है, इसलिए आपको किसी डिप्लॉयमेंट सेटअप को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेब ऐप्लिकेशन टेस्टिंग गाइड देखें।

ऐप टेम्प्लेट्स के साथ आप कुछ ही मिनटों या घंटों में एक कार्यात्मक ऐप बना और लॉन्च कर सकते हैं, और अपने अनुसार उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

आप शामिल किए गए मैसेज क्रेडिट का उपयोग करके टेम्प्लेट को मुफ्त में संपादित करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि, अधिक प्रॉम्प्ट तक पहुंचने और अपने ऐप को ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए, आपको सशुल्क प्लान में से एक चुनना होगा। AI बिल्डर प्लान किफायती हैं, जिनकी कीमत प्रति माह ₹679 से शुरू होती है, और ये आपको भारी शुरुआती निवेश के बिना ऐप्स विकसित करने और लॉन्च करने की अनुमति देते हैं।

हम लगातार अपनी टेम्पलेट लाइब्रेरी का विस्तार कर रहे हैं ताकि आपको और अधिक उदाहरण और प्रेरणा मिल सके। हालांकि, आप जो वेब ऐप्स बना सकते हैं, वे लाइब्रेरी में उपलब्ध टेम्पलेट्स तक ही सीमित नहीं हैं।

आप हमारे AI ऐप बिल्डर का उपयोग करके लगभग किसी भी वेब ऐप आइडिया को साकार कर सकते हैं। यह आपको पूरी तरह से कार्यात्मक ऐप बनाने या त्वरित रूप से एक MVP (मिनिमम वायबल प्रोडक्ट) बनाने में मदद करेगा। यह किसी पूर्व-निर्मित टेम्पलेट को एडिट करने जितना ही आसान है – एक प्रॉम्प्ट से शुरुआत करें और AI से चैट करके अपने ऐप को बेहतर बनाते रहें।

क्या आपको अपनी पसंद का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है?

होराइजन्स के साथ बनाएं
AI के साथ चैट करके पूरी तरह कार्यात्मक वेबसाइट्स और ऐप्स बनाएं

क्या आपको हमारे टेम्प्लेट्स पसंद आए?

यह तो बस शुरुआत थी। Hostinger टेम्प्लेट्स की हमारी पूरी लाइब्रेरी देखें।
सभी टेम्पलेट्स देखें
क्या आपको हमारे टेम्प्लेट्स पसंद आए?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।