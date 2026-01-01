सभी टेम्पलेट्सवेबसाइट्सऐप्सन्यूज़लेटर्स

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
उत्पादकता
वित्तीय
AI और क्रिएटिव टूल्स
जनरेटर
कैलकुलेटर और कन्वर्टर
अधिक
सभी टेम्पलेट्स
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

CRM ऐप टेम्प्लेट्स पहले से बनाए गए वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने, लीड्स ट्रैक करने और सेल्स गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद करने वाले टूल्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – संपर्क प्रबंधक और डील ट्रैकर से लेकर क्लाइंट पोर्टल और सेल्स डैशबोर्ड तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इनके साथ आप बिना कोडिंग या तकनीकी सेटअप के अपना स्वयं का CRM समाधान बना सकते हैं।

आप CRM टेम्प्लेट्स का उपयोग कॉन्टैक्ट मैनेजर, लीड ट्रैकर, सेल्स पाइपलाइन, क्लाइंट पोर्टल, डील डैशबोर्ड, फॉलो-अप रिमाइंडर टूल और अन्य कई टूल बनाने के लिए कर सकते हैं। ये आपके अपने क्लाइंट संबंधों को प्रबंधित करने के साथ-साथ CRM समाधान बनाने और आपके क्लाइंट्स को ऑफर करने के लिए भी बेहतरीन हैं।

कोडिंग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने अनुसार परिवर्तनों का वर्णन करके टेम्पलेट्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AI आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर आपके वेब ऐप को जनरेट और अपडेट करेगा।

आप कुछ ही मिनटों में एक कार्यशील वेब ऐप बना सकते हैं और उसे अपने अनुसार कस्टमाइज़ करके कुछ ही घंटों में बेहतर बना सकते हैं। टेम्पलेट प्रारंभिक संरचना प्रदान करता है और AI फीचर्स जनरेट करने और इंटरफेस को एडजस्ट करने में मदद करता है।

जी हां। CRM टूल्स ऐसे छोटे बिज़नसों और फ्रीलांसर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं जिन्हें अपने क्लाइंट्स को प्रबंधित करने का एक सरल तरीका की तलाश है। अपना खुद का CRM बनाएं और महंगे प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान करना बंद करें – या एक कदम आगे बढ़ें और क्लाइंट्स को अपना कस्टम CRM सशुल्क सेवा के रूप में ऑफर करें और अपने व्यवसाय में कमाई का एक नया स्रोत जोड़ें।

क्या आपको अपनी पसंद का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है?

होराइजन्स के साथ बनाएं
AI के साथ चैट करके पूरी तरह कार्यात्मक वेबसाइट्स और ऐप्स बनाएं

क्या आपको हमारे टेम्प्लेट्स पसंद आए?

यह तो बस शुरुआत थी। Hostinger टेम्प्लेट्स की हमारी पूरी लाइब्रेरी देखें।
सभी टेम्पलेट्स देखें
क्या आपको हमारे टेम्प्लेट्स पसंद आए?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।