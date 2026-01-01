CRM app templates

CRM ऐप टेम्प्लेट्स पहले से बनाए गए वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने, लीड्स ट्रैक करने और सेल्स गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद करने वाले टूल्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – संपर्क प्रबंधक और डील ट्रैकर से लेकर क्लाइंट पोर्टल और सेल्स डैशबोर्ड तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इनके साथ आप बिना कोडिंग या तकनीकी सेटअप के अपना स्वयं का CRM समाधान बना सकते हैं।