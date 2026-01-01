Communication app templates

संचार ऐप टेम्प्लेट्स पहले से बनाए गए वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें ऐसे टूल्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोगों को जुड़ने, सहयोग और बातचीत करने में मदद करते हैं – ग्राहक सहायता चैट और सामुदायिक फोरम से लेकर फीडबैक टूल और हेल्पडेस्क सिस्टम तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इनके साथ आप बिना कोडिंग या तकनीकी सेटअप के अपने स्वयं के संचार टूल्स बना सकते हैं।