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फिटनेस और खेल ऐप टेम्पलेट्स

चाहे आप अपने खुद के प्रशिक्षण को ट्रैक करना चाहते हों या अपने ग्राहकों के लिए कोचिंग ऐप लॉन्च करना चाहते हों, अनुकूलन योग्य टेम्पलेट्स से शुरुआत करें - और अपनी जरूरत के अनुसार, तेजी से, सटीक रूप से बनाएं।
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Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

फिटनेस और स्पोर्ट्स ऐप टेम्प्लेट पहले से तैयार वेब ऐप लेआउट हैं, जिन्हें ऐसे टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोगों को ट्रेनिंग करने, प्रगति को ट्रैक करने और अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं – वर्कआउट प्लानर और एक्टिविटी ट्रैकर से लेकर कोचिंग टूल और न्यूट्रिशन गाइड तक। ये एक शुरुआती ढांचा प्रदान करते हैं जिसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि आप बिना कोडिंग या तकनीकी सेटअप के अपने खुद के फिटनेस और स्पोर्ट्स टूल बना सकें।

फिटनेस और खेल ऐप टेम्प्लेट का उपयोग वर्कआउट प्लानर, एक्टिविटी ट्रैकर, ट्रेनिंग लॉग टूल, कोचिंग ऐप, पोषण गाइड, पर्सनल रिकॉर्ड ट्रैकर, स्पोर्ट्स टीम मैनेजर आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत प्रशिक्षण के साथ-साथ अपने ग्राहकों या दर्शकों को फिटनेस टूल बनाने और प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त हैं।

कोडिंग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने अनुसार परिवर्तनों का वर्णन करके टेम्पलेट्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AI आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर आपके वेब ऐप को जनरेट और अपडेट करेगा।

आप कुछ ही मिनटों में एक कार्यशील वेब ऐप बना सकते हैं और अपनी इच्छानुसार अनुकूलन के आधार पर इसे कुछ ही घंटों में परिष्कृत कर सकते हैं। टेम्पलेट प्रारंभिक संरचना प्रदान करता है, जबकि एआई सुविधाओं को उत्पन्न करने और इंटरफ़ेस को समायोजित करने में मदद करता है।
जी हां। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की चाह रखने वाले लोगों में फिटनेस टूल्स की काफी मांग है। इनका इस्तेमाल अपनी ट्रेनिंग के लिए करें और महंगे फिटनेस ऐप्स पर पैसे खर्च करना बंद करें – या फिर इससे भी आगे बढ़कर अपने कोचिंग ऐप को अपने क्लाइंट्स के लिए एक पेड सर्विस के रूप में पेश करें और अपनी फिटनेस विशेषज्ञता से कमाई करें।

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