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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

एआई और क्रिएटिव ऐप टेम्प्लेट्स पहले से निर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें रचनात्मक कार्यों में सहायता करने वाले टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – लेखन और छवि निर्माण से लेकर डिज़ाइन और सामग्री निर्माण तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और एआई बिल्डर द्वारा अंतर्निहित एआई का उपयोग करके संचालित किया जा सकता है – इसके लिए किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है – ताकि आप अपने स्वयं के एआई सहायक, रचनात्मक उपकरण और जनरेटर बना सकें।

आप AI और क्रिएटिव ऐप टेम्प्लेट्स का उपयोग करके AI राइटिंग असिस्टेंट, इमेज जनरेटर, डिज़ाइन टूल्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स और अन्य कई चीज़ें बनाने के लिए कर सकते हैं। ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ रचनात्मक टूल्स बनाने और आपके ग्राहकों या ऑडियंस को प्रदान करने के लिए भी बेहतरीन हैं।

कोडिंग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने अनुसार परिवर्तनों का वर्णन करके टेम्पलेट्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AI आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर आपके वेब ऐप को जनरेट और अपडेट करेगा।

आप कुछ ही मिनटों में एक कार्यशील वेब ऐप बना सकते हैं और अपने अनुसार इसमें कस्टमाइज़ेशन करके इसे कुछ ही घंटों में बेहतर बना सकते हैं। टेम्पलेट प्रारंभिक संरचना प्रदान करता है और AI फीचर्स जनरेट करने और इंटरफेस को एडजस्ट करने में मदद करता है।

जी हां। कई क्रिएटर्स एआई बिल्डर टेम्प्लेट्स का उपयोग करके एआई-पावर्ड टूल्स बनाते हैं जिन्हें वे क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं या अपने दर्शकों के लिए पब्लिश करते हैं। एक बार आपका ऐप लाइव हो जाने के बाद, आप एक्सेस के लिए शुल्क ले सकते हैं, इसे एक सेवा के रूप में ऑफर कर सकते हैं, या इसे किसी मौजूदा व्यवसाय में एम्बेड कर सकते हैं।

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