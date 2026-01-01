Generator app templates

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Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

जेनरेटर ऐप टेम्प्लेट पूर्वनिर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर सामग्री, विचार या आउटपुट उत्पन्न करने वाले टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – नाम जेनरेटर और बायो राइटर से लेकर आइडिया टूल और कंटेंट क्रिएटर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और AI बिल्डर द्वारा निर्मित AI द्वारा संचालित किया जा सकता है – इसके लिए किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है – ताकि आप अपने स्वयं के जेनरेटर टूल बना सकें।

आप जनरेटर ऐप टेम्प्लेट्स का उपयोग नाम जनरेटर, बायो राइटर, आइडिया वैलिडेटर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर, कवर लेटर टूल, रेसिपी सजेस्टर और अन्य ऐप्स बनाने के लिए कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत परियोजनाओं के साथ-साथ जनरेटर टूल्स बनाने और आपकी ऑडियंस या क्लाइंट्स को ऑफर करने के लिए भी शानदार हैं।

कोडिंग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने अनुसार परिवर्तनों का वर्णन करके टेम्पलेट्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AI आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर आपके वेब ऐप को जनरेट और अपडेट करेगा।

आप कुछ ही मिनटों में एक कार्यशील वेब ऐप बना सकते हैं और उसे अपने अनुसार कस्टमाइज़ करके कुछ ही घंटों में बेहतर बना सकते हैं। टेम्पलेट प्रारंभिक संरचना प्रदान करता है और AI फीचर्स जनरेट करने और इंटरफेस को एडजस्ट करने में मदद करता है।

जी हां। जनरेटर टूल्स विशेष रूप से पैसे कमाने के लिए बेहतरीन हैं – निश जनरेटर लक्षित ऑडियंस को आकर्षित करते हैं जो बार-बार ऐप पर वापस आती है। एक बार आपका ऐप लाइव हो जाने पर, आप ऐक्सेस के लिए शुल्क ले सकते हैं, Google AdSense कनेक्ट कर सकते हैं या इसे किसी मौजूदा व्यवसाय में अतिरिक्त कमाई के स्रोत के रूप में एंबेड कर सकते हैं।

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