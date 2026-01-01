Generator app templates

जेनरेटर ऐप टेम्प्लेट पूर्वनिर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर सामग्री, विचार या आउटपुट उत्पन्न करने वाले टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – नाम जेनरेटर और बायो राइटर से लेकर आइडिया टूल और कंटेंट क्रिएटर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और AI बिल्डर द्वारा निर्मित AI द्वारा संचालित किया जा सकता है – इसके लिए किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है – ताकि आप अपने स्वयं के जेनरेटर टूल बना सकें।