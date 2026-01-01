स्वास्थ्य और सौंदर्य ऐप टेम्पलेट्स पूर्वनिर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें ऐसे उपकरण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोगों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक करने, सुधारने और प्रबंधित करने में मदद करते हैं - फिटनेस ट्रैकर और भोजन योजनाकार से लेकर मानसिक स्वास्थ्य जर्नल और बीएमआई कैलकुलेटर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि आप बिना कोडिंग या तकनीकी सेटअप के अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सौंदर्य उपकरण बना सकें।