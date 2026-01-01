शिक्षा ऐप टेम्प्लेट पूर्वनिर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें ऐसे उपकरण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोगों को सीखने, अभ्यास करने और नए कौशल विकसित करने में मदद करते हैं - क्विज़ बिल्डर और फ्लैशकार्ड टूल से लेकर भाषा सीखने वाले ऐप और कोर्स प्लेटफॉर्म तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और इसमें अंतर्निहित एआई बिल्डर द्वारा संचालित किया जा सकता है - किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है - ताकि आप अपने स्वयं के शिक्षण ऐप और शिक्षा उपकरण बना सकें।