उत्पादकता ऐप टेम्पलेट्स

Hostinger Horizons टेम्प्लेट एक तैयार संरचना प्रदान करते हैं जिसे आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। आप AI को निर्देश देकर डिज़ाइन बदल सकते हैं, सुविधाओं को समायोजित कर सकते हैं, नई कार्यक्षमता जोड़ सकते हैं या तत्वों को हटा सकते हैं। इससे टेम्प्लेट को आपके विशिष्ट उपयोग के अनुसार ढालना आसान हो जाता है – चाहे आप डैशबोर्ड, आंतरिक टूल, बुकिंग सिस्टम या किसी अन्य प्रकार का वेब ऐप बना रहे हों।

यदि आपको केवल टेक्स्ट या कोड संपादित करने की आवश्यकता है, तो आप संदेश क्रेडिट का उपयोग किए बिना सीधे ऐसा कर सकते हैं।

पर्याप्त संदेश क्रेडिट होने पर आप Hostinger Horizons का उपयोग करके अपने ऐप या साइट के नए संस्करण भी बना सकते हैं या अधिक उन्नत परिवर्तन कर सकते हैं। बस AI वेब ऐप बिल्डर को एक संदेश में उन परिवर्तनों का वर्णन करें जिन्हें आप करना चाहते हैं।