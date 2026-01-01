Calculator and converter app templates

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Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

कैलकुलेटर और कन्वर्टर ऐप टेम्प्लेट पहले से निर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर गणना, रूपांतरण और अनुमान लगाने वाले टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – जैसे कि मॉर्गेज कैलकुलेटर और बीएमआई टूल से लेकर यूनिट और तापमान कन्वर्टर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और एआई बिल्डर द्वारा निर्मित एआई का उपयोग करके – किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है – आप अपने स्वयं के कैलकुलेटर और कन्वर्टर टूल बना सकते हैं।

आप कैलकुलेटर और कन्वर्टर ऐप टेम्प्लेट्स का उपयोग मॉर्गेज कैलकुलेटर, BMI ट्रैकर, कैलोरी काउंटर, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर, प्राइस कोट टूल, यूनिट कन्वर्टर, टेम्परेचर कन्वर्टर आदि बनाने के लिए कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ आपकी वेबसाइट में उपयोगी टूल्स एम्बेड करने या आपके ग्राहकों के लिए उन्हें बनाने के लिए भी उपयुक्त हैं।

कोडिंग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने अनुसार परिवर्तनों का वर्णन करके टेम्पलेट्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AI आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर आपके वेब ऐप को जनरेट और अपडेट करेगा।

आप कुछ ही मिनटों में एक कार्यशील वेब ऐप बना सकते हैं और उसे अपने अनुसार कस्टमाइज़ करके कुछ ही घंटों में बेहतर बना सकते हैं। टेम्पलेट प्रारंभिक संरचना प्रदान करता है और AI फीचर्स जनरेट करने और इंटरफेस को एडजस्ट करने में मदद करता है।

जी हां। कैलकुलेटर और कन्वर्टर टूल किसी मौजूदा वेबसाइट पर ग्राहकों की सहभागिता बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से हैं – ये आगंतुकों को वेबसाइट पर अधिक समय तक रुकने और वापस आने का कारण देते हैं। होस्टिंगर एआई बिल्डर के साथ, आप किसी तीसरे पक्ष के समाधान के लिए भुगतान किए बिना अपना खुद का कैलकुलेटर टूल बना सकते हैं और उसे वेबसाइट में शामिल कर सकते हैं।

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