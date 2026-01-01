Calculator and converter app templates

कैलकुलेटर और कन्वर्टर ऐप टेम्प्लेट पहले से निर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर गणना, रूपांतरण और अनुमान लगाने वाले टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – जैसे कि मॉर्गेज कैलकुलेटर और बीएमआई टूल से लेकर यूनिट और तापमान कन्वर्टर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और एआई बिल्डर द्वारा निर्मित एआई का उपयोग करके – किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है – आप अपने स्वयं के कैलकुलेटर और कन्वर्टर टूल बना सकते हैं।