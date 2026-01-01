Marketing app templates

मार्केटिंग ऐप टेम्प्लेट पूर्वनिर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें मार्केटिंग गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें तैयार करने और प्रबंधित करने में सहायक टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – सोशल मीडिया शेड्यूलर और कंटेंट कैलेंडर से लेकर यूटीएम बिल्डर और ब्लॉग पोस्ट जनरेटर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और एआई बिल्डर द्वारा निर्मित एआई का उपयोग करके अपने स्वयं के मार्केटिंग टूल बनाए जा सकते हैं – इसके लिए किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है।