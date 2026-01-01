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Marketing app templates

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Hostinger टेम्प्लेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

मार्केटिंग ऐप टेम्प्लेट पूर्वनिर्मित वेब ऐप लेआउट हैं जिन्हें मार्केटिंग गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें तैयार करने और प्रबंधित करने में सहायक टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – सोशल मीडिया शेड्यूलर और कंटेंट कैलेंडर से लेकर यूटीएम बिल्डर और ब्लॉग पोस्ट जनरेटर तक। ये एक प्रारंभिक संरचना प्रदान करते हैं जिसे अनुकूलित किया जा सकता है और एआई बिल्डर द्वारा निर्मित एआई का उपयोग करके अपने स्वयं के मार्केटिंग टूल बनाए जा सकते हैं – इसके लिए किसी तृतीय-पक्ष खाते या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है।

आप मार्केटिंग ऐप टेम्प्लेट्स का उपयोग सोशल मीडिया शेड्यूलर, कॉन्टेंट कैलेंडर, UTM बिल्डर, ब्लॉग पोस्ट जनरेटर, विज्ञापन कॉपी जनरेटर, ईमेल सीक्वेंस बिल्डर और अन्य कई ऐप्स बनाने के लिए कर सकते हैं। आप इनका उपयोग आपके स्वयं के मार्केटिंग कार्यों को प्रबंधित करने के साथ-साथ मार्केटिंग टूल्स बनाने और आपके ग्राहकों को ऑफर करने के लिए भी कर सकते हैं।

कोडिंग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने अनुसार परिवर्तनों का वर्णन करके टेम्पलेट्स को आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AI आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर आपके वेब ऐप को जनरेट और अपडेट करेगा।

आप कुछ ही मिनटों में एक कार्यशील वेब ऐप बना सकते हैं और अपनी पसंद के कस्टमाइज़ेशन के आधार पर इसे कुछ ही घंटों में बेहतर बना सकते हैं। टेम्पलेट प्रारंभिक संरचना प्रदान करता है और AI फीचर्स जनरेट करने और इंटरफेस को एडजस्ट करने में मदद करता है।

मार्केटिंग टूल्स विशेष रूप से ऐसे व्यवसायों और फ्रीलांसरों के लिए उपयोगी हैं जिन्हें अपने वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है – इनका उपयोग अपनी मार्केटिंग गतिविधियों के लिए करें और महंगे थर्ड-पार्टी टूल्स के लिए भुगतान करना बंद करें, या एक कदम आगे बढ़ें और ग्राहकों को अपना ऐप सशुल्क सेवा के रूप में ऑफर करें और अपने व्यवसाय में आय का एक नया स्रोत जोड़ें।

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