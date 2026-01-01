Whatsapp 自动化托管
通过 Hostinger 部署 WhatsApp 应用和机器人
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
每月固定费用，无任何隐藏费用
在可靠的基础设施上部署您为 WhatsApp 构建的应用和自动化，所有套餐都包含 30 天退款保证，让您能够充满信心地发布。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为 WhatsApp 自动化工作流而生
将您的 WhatsApp 应用或机器人部署到 Node.js 托管，无需费力进行服务器设置。推送您的代码，即可获得从开发到生产的直接路径，让 Webhook、消息处理和 API 集成随时可用。 您的项目将运行在可靠的托管基础设施上，并随着使用量增长而扩展以处理流量。这让您需要管理的部署任务更少，并有更多时间专注于 WhatsApp 工作流背后的逻辑。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Whatsapp自动化托管常见问题
获取关于Whatsapp自动化托管服务的常见问题解答。
什么是 WhatsApp 自动化托管？为什么需要它？
WhatsApp 自动化托管是用于在生产环境中运行您的 WhatsApp 工作流、机器人或 webhook 处理程序的应用程序的 Node.js 托管。这很重要，因为您的自动化需要稳定的进程、公共端点和可预测的正常运行时间，以持续处理消息和事件。
WhatsApp 自动化托管和普通 VPS 主机有什么不同？
通过VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js版本、进程管理器、防火墙和更新。而使用我们的Node.js托管服务，这些基础设施将由我们为您管理，这样您就可以部署WhatsApp自动化应用程序，而无需管理服务器。
我可以从私有 GitHub 存储库部署 WhatsApp 自动化应用程序吗？
可以。连接您的 GitHub 账户，授予对私有仓库的访问权限，并从您指定的分支进行部署。更新方式与公共仓库相同。
WhatsApp 自动化托管是否存在流量限制或超额费用？
是的，套餐包含CPU、内存和存储的固定资源限制，如果您的应用超出这些限制，则需要升级。我们不会对正常的流量高峰收取隐藏的超额费用，但持续的高使用量可能需要更大的套餐。
如何将 WhatsApp 自动化应用从其他主机或本地开发环境迁移过来？
将应用推送到 GitHub 仓库，连接到 Hostinger，并部署您指定的分支。如果您已在其他地方运行它，请移动您的环境变量和 webhook URL，然后将 WhatsApp 指向新的端点。