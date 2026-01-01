专为 WhatsApp 自动化工作流而生

将您的 WhatsApp 应用或机器人部署到 Node.js 托管，无需费力进行服务器设置。推送您的代码，即可获得从开发到生产的直接路径，让 Webhook、消息处理和 API 集成随时可用。 您的项目将运行在可靠的托管基础设施上，并随着使用量增长而扩展以处理流量。这让您需要管理的部署任务更少，并有更多时间专注于 WhatsApp 工作流背后的逻辑。