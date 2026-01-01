专为 Svelte 船型打造

使用便捷的部署方案部署您的 Svelte 应用，无需您操心。只需推送代码，Hostinger 的 Node.js 托管服务即可提供项目所需的运行时环境，确保页面快速加载，并减少手动配置，让您的构建顺利进行。 您的应用运行在托管基础设施上，该基础设施专为处理流量而设计，无需持续调优。这意味着您需要跟踪的部署任务更少，而可以将更多时间用于交付用户真正可以使用的功能。