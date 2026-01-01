Svelte主机托管

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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

专为 Svelte 船型打造

使用便捷的部署方案部署您的 Svelte 应用，无需您操心。只需推送代码，Hostinger 的 Node.js 托管服务即可提供项目所需的运行时环境，确保页面快速加载，并减少手动配置，让您的构建顺利进行。 您的应用运行在托管基础设施上，该基础设施专为处理流量而设计，无需持续调优。这意味着您需要跟踪的部署任务更少，而可以将更多时间用于交付用户真正可以使用的功能。
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提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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Svelte主机常见问题解答

获取有关 Svelte 主机服务的最常见问题的解答。
Svelte Hosting 是一种 Node.js 托管方案，用于将使用 Svelte 构建的应用部署到线上服务器。这至关重要，因为您的应用需要运行时环境、构建流程和部署工作流，才能在生产环境中可靠地提供页面服务并处理更新。
使用普通的VPS主机，您需要自行管理操作系统、Node.js、进程管理器、更新和安全。而Hostinger的Node.js主机服务则为您处理这些服务器任务，让您可以专注于Svelte应用程序的开发和部署。
是的。您可以连接您的 GitHub 帐户，授予对私有仓库的访问权限，并从您选择的分支进行部署。之后，向该分支推送代码即可像其他基于 Git 的部署一样触发更新。
资源和流量都有套餐限制，如果您的应用流量超出限制，您可能需要升级套餐。正常使用情况下，我们不会收取额外的超额费用，但持续的高流量建议您选择更高级别的套餐。
将应用推送到 Git 仓库，将其连接到 Hostinger，然后在控制面板中设置构建和启动命令。如果您的应用已在本地运行，则迁移通常只需调整环境变量和部署设置。

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