Remix 托管
在 Hostinger 上更快地部署 Remix 应用
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起步价¥29.99/月
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简单的月费定价，无隐藏费用
使用专为生产环境打造的可靠基础设施，安心托管您的 Remix 应用。我们提供 30 天无风险退款保证，让您放心试用。
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¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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Remix主机专为速度而生
无需额外设置，即可将您的 Remix 应用部署到 Node.js 托管环境中。推送代码后，您的路由、加载器和操作将在专为全栈 Web 应用构建的服务器就绪环境中运行。 您的项目将托管在受管基础设施上，拥有生产流量所需的正常运行时间和扩展空间。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到为用户开发功能上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Remix 主机常见问题解答
获取有关 Remix 主机服务的最常见问题的解答。
什么是 Remix 托管？我为什么需要它？
Remix 托管是指将 Remix 应用部署在能够运行其服务器代码并处理真实流量的 Node.js 环境中。这一点至关重要，因为 Remix 需要一个能够支持其完整请求处理的运行时环境，而不仅仅是静态文件托管。
Remix主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node 版本、进程管理器、更新和安全设置。而使用我们的 Remix 主机服务，运行时和服务器配置都由我们负责，因此您可以直接部署应用程序，无需维护服务器。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Remix 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。未来的推送操作可以像公共仓库一样触发新的构建。
如果我的 Remix 应用流量超过了套餐包含的流量，会发生什么情况？
不会产生任何意外的超额费用。如果您的应用超出套餐包含的限制，您需要升级到更高级别的套餐或调整使用量，以确保服务能够在分配的资源范围内持续运行。
如何将我的 Remix 应用从本地开发或其他主机迁移到 Hostinger？
将您的 Remix 项目推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果您是从其他主机迁移，请保留应用程序代码和环境变量，并在测试完成后将流量指向新的部署。