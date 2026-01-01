Remix主机专为速度而生

无需额外设置，即可将您的 Remix 应用部署到 Node.js 托管环境中。推送代码后，您的路由、加载器和操作将在专为全栈 Web 应用构建的服务器就绪环境中运行。 您的项目将托管在受管基础设施上，拥有生产流量所需的正常运行时间和扩展空间。这意味着您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到为用户开发功能上。