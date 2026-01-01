Gatsby主机托管
几分钟内即可部署 Gatsby 网站，无需耗时数小时。
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
Gatsby主机托管的简易定价
使用专为生产环境打造的可靠 Node.js 主机托管您的 Gatsby 应用，让您安心无忧。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为 Gatsby 性能而打造
无需额外设置，即可将您的 Gatsby 网站部署到 Node.js 主机上。只需推送代码，您的静态页面和应用逻辑即可通过专为现代 JavaScript 项目打造的运行时环境提供服务。 您的项目将托管在基础设施上，正常运行时间和扩展性均由我们负责。这意味着您需要管理的部署任务更少，而将更多精力投入到构建用户真正可见的功能上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Gatsby 主机常见问题解答
获取有关 Gatsby 托管服务的最常见问题的解答。
什么是 Gatsby 托管？它对生产环境网站为何如此重要？
Gatsby托管是指将Gatsby应用或网站部署到运行时环境，该环境提供生成的前端并支持项目可能需要的Node.js组件。这至关重要，因为生产环境托管负责正常运行时间、扩展和部署，因此您无需在本地计算机上运行所有程序。
Gatsby主机与普通VPS主机有何不同？
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全设置。而使用托管式 Gatsby 主机，平台会为您处理运行时和部署流程，让您可以专注于应用程序开发，而无需操心服务器配置。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Gatsby 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要使用的分支进行部署。后续推送的更新可以像公共仓库一样进行部署。
Gatsby主机托管是否有流量限制或额外费用？
资源和流量都有套餐限制，如果项目规模超出限制，您需要升级套餐，而不是支付随机的超额费用。在大规模上线之前，请务必查看套餐详情，了解当前的限制。
如何将 Gatsby 站点从本地开发环境迁移到其他主机？
从您的 Git 仓库连接 Gatsby 项目或上传构建源代码，然后将其部署到 Hostinger。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新您的环境变量和域名设置，然后验证构建和运行时是否与您当前的设置匹配。