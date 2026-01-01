Gatsby主机托管

几分钟内即可部署 Gatsby 网站，无需耗时数小时。

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起步价¥29.99/月
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Gatsby 托管

Gatsby主机托管的简易定价

使用专为生产环境打造的可靠 Node.js 主机托管您的 Gatsby 应用，让您安心无忧。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
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¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
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Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
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4个CPU内核
4 GB RAM
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每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

专为 Gatsby 性能而打造

无需额外设置，即可将您的 Gatsby 网站部署到 Node.js 主机上。只需推送代码，您的静态页面和应用逻辑即可通过专为现代 JavaScript 项目打造的运行时环境提供服务。 您的项目将托管在基础设施上，正常运行时间和扩展性均由我们负责。这意味着您需要管理的部署任务更少，而将更多精力投入到构建用户真正可见的功能上。
Gatsby 托管

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Gatsby 主机常见问题解答

获取有关 Gatsby 托管服务的最常见问题的解答。
Gatsby托管是指将Gatsby应用或网站部署到运行时环境，该环境提供生成的前端并支持项目可能需要的Node.js组件。这至关重要，因为生产环境托管负责正常运行时间、扩展和部署，因此您无需在本地计算机上运行所有程序。
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、进程管理器、更新和安全设置。而使用托管式 Gatsby 主机，平台会为您处理运行时和部署流程，让您可以专注于应用程序开发，而无需操心服务器配置。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要使用的分支进行部署。后续推送的更新可以像公共仓库一样进行部署。
资源和流量都有套餐限制，如果项目规模超出限制，您需要升级套餐，而不是支付随机的超额费用。在大规模上线之前，请务必查看套餐详情，了解当前的限制。
从您的 Git 仓库连接 Gatsby 项目或上传构建源代码，然后将其部署到 Hostinger。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新您的环境变量和域名设置，然后验证构建和运行时是否与您当前的设置匹配。

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