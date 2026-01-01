Gatsby主机托管

专为 Gatsby 性能而打造

无需额外设置，即可将您的 Gatsby 网站部署到 Node.js 主机上。只需推送代码，您的静态页面和应用逻辑即可通过专为现代 JavaScript 项目打造的运行时环境提供服务。 您的项目将托管在基础设施上，正常运行时间和扩展性均由我们负责。这意味着您需要管理的部署任务更少，而将更多精力投入到构建用户真正可见的功能上。