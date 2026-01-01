Docusaurus 托管
只需几分钟即可部署 Docusaurus 站点，无需数小时。
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
Docusaurus主机托管的简单定价
使用专为生产环境打造的可靠 Node.js 主机托管您的 Docusaurus 网站，让您安心无忧。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
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更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为可扩展的 Docusaurus 文档而构建。
无需额外设置，即可将您的 Docusaurus 网站部署到 Node.js 主机上。只需推送您的文档应用，Hostinger 就会处理运行时环境，让您的内容网站能够以简单易用的工作流程提供页面服务。 您的项目运行在专为可靠性而构建的托管基础设施上，因此您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到内容更新中。这为您的团队提供了一个稳定的文档托管平台，能够随着网站的发展而不断更新。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Docusaurus 托管常见问题解答
获取有关 Docusaurus 主机托管服务的常见问题解答。
Docusaurus托管服务是什么？
Docusaurus托管是指将使用Docusaurus构建的网站部署到运行中的Node.js环境中，以便用户可以在线访问。这非常重要，因为您的文档、博客或项目网站需要服务器运行时环境和稳定的部署流程，而不仅仅是本地开发。
Docusaurus主机与普通VPS主机有何不同？
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程启动、更新和安全设置。而使用 Hostinger 提供的 Docusaurus 专用 Node.js 托管服务，运行时和部署设置都由 Hostinger 为您管理，因此您可以专注于网站本身，而无需操心服务器维护。
我可以使用 Docusaurus 部署私有 GitHub 仓库吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后，向该分支推送代码就可以像在公共仓库一样触发更新。
Docusaurus网站是否有流量限制或超额费用？
流量受限于您的主机方案，如果您的 Docusaurus 网站流量超出方案限制，您可能需要升级主机方案。我们不会用含糊不清的措辞隐藏超额费用，因此请在网站上线前仔细查看方案限制。
如何将我的 Docusaurus 网站从本地开发环境迁移到其他主机？
将网站放到 Git 仓库中，将其连接到 Hostinger，然后部署包含生产版本构建的分支。如果您是从其他主机迁移过来的，请在部署后指向您的域名，并验证构建设置是否与现有设置匹配。