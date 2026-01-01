Docusaurus 托管

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Docusaurus主机托管的简单定价

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每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

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免费域名 1 年
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

专为可扩展的 Docusaurus 文档而构建。

无需额外设置，即可将您的 Docusaurus 网站部署到 Node.js 主机上。只需推送您的文档应用，Hostinger 就会处理运行时环境，让您的内容网站能够以简单易用的工作流程提供页面服务。 您的项目运行在专为可靠性而构建的托管基础设施上，因此您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到内容更新中。这为您的团队提供了一个稳定的文档托管平台，能够随着网站的发展而不断更新。
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提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

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Docusaurus 托管常见问题解答

获取有关 Docusaurus 主机托管服务的常见问题解答。
Docusaurus托管是指将使用Docusaurus构建的网站部署到运行中的Node.js环境中，以便用户可以在线访问。这非常重要，因为您的文档、博客或项目网站需要服务器运行时环境和稳定的部署流程，而不仅仅是本地开发。
使用虚拟专用服务器 (VPS)，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程启动、更新和安全设置。而使用 Hostinger 提供的 Docusaurus 专用 Node.js 托管服务，运行时和部署设置都由 Hostinger 为您管理，因此您可以专注于网站本身，而无需操心服务器维护。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后，向该分支推送代码就可以像在公共仓库一样触发更新。
流量受限于您的主机方案，如果您的 Docusaurus 网站流量超出方案限制，您可能需要升级主机方案。我们不会用含糊不清的措辞隐藏超额费用，因此请在网站上线前仔细查看方案限制。
将网站放到 Git 仓库中，将其连接到 Hostinger，然后部署包含生产版本构建的分支。如果您是从其他主机迁移过来的，请在部署后指向您的域名，并验证构建设置是否与现有设置匹配。

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