cPanel 是一个用户友好的主机控制面板，可简化网站和服务器的管理。

它可以让您组织网站文件、创建 MySQL 数据库、管理域、FTP 帐户和电子邮件帐户，并通过您的 cPanel 帐户执行许多其他管理功能。

cPanel 可用于管理不同类型的托管，包括专用服务器、共享托管和经销商托管。在 Hostinger，我们提供 cPanel 共享托管。