cPanel 主机简化网站管理
可靠的主机计划旨在轻松管理和提高网站性能。
选择最佳 cPanel 虚拟托管套餐
cPanel Hosting Silver
CNY 65.99节省 71%
CNY 18.99 /月
以 CNY 36.99/月 的价格续订 4 年。可随时取消。
50个网站
30 GB SSD 存储
1 TB 流量
无限制 MySQL 数据库
无限 FTP 用户
一键安装器
Cloudflare DDoS 防护
云 SMTP 传送
自动备份
SSH 连接
免费 SSL
7天24小时全天候 在线支持
cPanel Hosting Gold
CNY 94.99节省 72%
CNY 26.99 /月
以 CNY 58.99/月 的价格续订 4 年。可随时取消。
100个网站
50 GB SSD 存储
1 TB 流量
无限制 MySQL 数据库
无限 FTP 用户
一键安装器
Cloudflare DDoS 防护
云 SMTP 传送
自动备份
SSH 连接
免费 SSL
7天24小时全天候 在线支持
什么是 cPanel 主机？
cPanel 主机服务本质上是安装了 cPanel 的 Linux Web 托管。它可靠、易于上手，并配备了管理网站所需的一切。其用户友好的界面，用于处理网站文件、MySQL、数据跟踪、统计和其他广泛的高级功能，使 cPanel 成为世界上最受欢迎的控制面板之一。
快速且适应性强
所有 cPanel 主机套餐均与 LiteSpeed Web 缓存管理器集成。它在很大程度上缩短了页面加载时间，并自动管理缓存。您可以快速跟踪流量和优化网站速度，增强您的在线形象。
安全可靠
我们基于 Linux 的 cPanel 主机具有先进的安全功能，Cloudlinux CageFS，保护您的环境私密性和安全；Imunify360，保护您的网站免受恶意软件攻击；以及Jetbackup，对您的网站进行定期备份。
轻松的主机管理
为了使网站管理更加轻松，cPanel 虚拟托管套餐附带 Softaculous Apps安装包，是适用于大多数流行虚拟应用程序（例如 phpBB、Joomla、WordPress 等）的一键安装解决方案。
Hostinger cPanel 主机常见问题解答
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