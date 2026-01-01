为什么选择 Hostinger Mail？
一封好的电子邮件不必复杂或昂贵。Hostinger 正好能满足这一需求。
真正有意义的价值
专业邮箱不应该价格昂贵。Hostinger 企业邮箱为您提供品牌专属地址、可靠的安全保障和未来扩展空间——而且无需担心意外的续费涨价。
几分钟内即可启动运行
无需任何技术设置。无论您的域名是否托管在 Hostinger，只需点击几下即可激活您的邮箱——您的第一封专业电子邮件即可发送。
涵盖要点
垃圾邮件过滤、电子邮件身份验证、移动访问和人工智能写作工具——全部内置。让您可以专注于业务，而不是收件箱。
直接对比
价格和功能一目了然。
*比较日期：2026年6月1日。
了解为什么超过 500 万网站所有者选择 Hostinger
不要只听我们的一面之词——看看使用过 Hostinger 企业邮箱服务的用户是如何评价他们的体验的。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
垃圾邮件、病毒、网络钓鱼防护
通过任何应用程序或设备访问邮箱
使用审计日志跟踪所有邮箱活动
通过端到端加密确保数据安全
轻松迁移您的邮箱
设置外出时的自动回复
将电子邮件转发到任何其他邮箱
捕获发送到错误地址的电子邮件
快速、干净且易于使用的网络邮件
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