Hostinger Mail 与 GoDaddy Email 的比较

正在寻找 GoDaddy 邮箱的替代方案？快速比较 Hostinger 和 GoDaddy，找到最适合您需求的企业邮箱托管服务。
参见对比

为什么选择 Hostinger Mail？

一封好的电子邮件不必复杂或昂贵。Hostinger 正好能满足这一需求。

真正有意义的价值

专业邮箱不应该价格昂贵。Hostinger 企业邮箱为您提供品牌专属地址、可靠的安全保障和未来扩展空间——而且无需担心意外的续费涨价。

几分钟内即可启动运行

无需任何技术设置。无论您的域名是否托管在 Hostinger，只需点击几下即可激活您的邮箱——您的第一封专业电子邮件即可发送。

涵盖要点

垃圾邮件过滤、电子邮件身份验证、移动访问和人工智能写作工具——全部内置。让您可以专注于业务，而不是收件箱。

直接对比

价格和功能一目了然。
Hostinger Mail
GoDaddy Email

每个邮箱的起价*

¥2.99/月 开始
每月 1.99 美元

免费域名

每个邮箱的存储空间

10GB-50GB
10GB-100GB

电子邮件别名

最多 30
最高300

转发规则

自动回复器

垃圾邮件和病毒防护

DKIM/DMARC/SPF/ARC

查看谁打开了你的邮件。

所有计划
有限的

电子邮件互动

人工智能功能

是的，人工智能助手、人工智能写作、智能搜索和摘要
是的，人工智能驱动的电子邮件撰写

Agentic 电子邮件

客户支持

全天候在线聊天
24/7电话&聊天

Trustpilot上的评分

4.5 / 5.0
4.5 / 5.0
Get started

*比较日期：2026年6月1日。

了解为什么超过 500 万网站所有者选择 Hostinger

不要只听我们的一面之词——看看使用过 Hostinger 企业邮箱服务的用户是如何评价他们的体验的。

Simos

Review provider

我使用 Hostinger 已经一年多了，它给我留下了非常深刻的印象。他们的整体专业性显而易见，而他们的电子邮件服务更是出色——可靠、易于设置，非常适合专业沟通。

Bob Stewart

Review provider

Hostinger 的服务满足了我对电子邮件和域名的所有需求，功能齐全，价格也合理。其他主机服务商虽然号称是最好的，但却用复杂的功能和铺天盖地的营销手段把用户搞得晕头转向。

OASK Publishers

Review provider

我一直使用 Hostinger 的电子邮件服务进行商务沟通，总体来说体验流畅可靠。设置过程非常简单，即使没有高级技术知识，连接自定义域名邮箱也很容易。

购买您的 AI 赋能型企业邮箱套餐

30 天退款保障

随时取消

24小时全天候支持

48个月套餐
立减86%
始祖
最适合: 独立创业者
¥21.99
¥2.99/月
选择套餐
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥11.99/月，续订期限 48 个月。
包含1个邮箱
每个邮箱包含5GB存储空间
5个转发规则
5个电子邮件别名

优势：

Agentic Mail
最热门
立减75%
标准
最适合：准备扩大规模的小型企业
¥27.99
¥6.99/月
选择套餐
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥19.99/月，续订期限 48 个月。
包含1个邮箱
每个邮箱包含20GB存储空间
20个转发规则
10个电子邮件别名

优势：

使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
查看谁打开了您的电子邮件
由AI驱动的智能邮件回复
自动回复
Agentic Mail
立减66%
Premium
最适合：不断发展的团队
¥43.99
¥14.99/月
选择套餐
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥29.99/月，续订期限 48 个月。
包含1个邮箱
每个邮箱包含50GB存储空间
50个转发规则
30个电子邮件别名

优势：

免费域名 1 年
跟踪链接点击率和文件打开率
使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
查看谁打开了您的电子邮件
自动回复
Agentic Mail
立减86%
始祖
最适合: 独立创业者
¥21.99
¥2.99/月
选择套餐
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥11.99/月，续订期限 48 个月。
包含1个邮箱
每个邮箱包含5GB存储空间
5个转发规则
5个电子邮件别名

优势：

Agentic Mail
最热门
立减75%
标准
最适合：准备扩大规模的小型企业
¥27.99
¥6.99/月
选择套餐
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥19.99/月，续订期限 48 个月。
包含1个邮箱
每个邮箱包含20GB存储空间
20个转发规则
10个电子邮件别名

优势：

使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
查看谁打开了您的电子邮件
由AI驱动的智能邮件回复
自动回复
Agentic Mail
立减66%
Premium
最适合：不断发展的团队
¥43.99
¥14.99/月
选择套餐
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥29.99/月，续订期限 48 个月。
包含1个邮箱
每个邮箱包含50GB存储空间
50个转发规则
30个电子邮件别名

优势：

免费域名 1 年
跟踪链接点击率和文件打开率
使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
查看谁打开了您的电子邮件
自动回复
Agentic Mail

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

垃圾邮件、病毒、网络钓鱼防护
通过任何应用程序或设备访问邮箱
使用审计日志跟踪所有邮箱活动
通过端到端加密确保数据安全
轻松迁移您的邮箱
设置外出时的自动回复
将电子邮件转发到任何其他邮箱
捕获发送到错误地址的电子邮件
快速、干净且易于使用的网络邮件
垃圾邮件、病毒、网络钓鱼防护
通过任何应用程序或设备访问邮箱
使用审计日志跟踪所有邮箱活动
通过端到端加密确保数据安全
轻松迁移您的邮箱
设置外出时的自动回复
将电子邮件转发到任何其他邮箱
捕获发送到错误地址的电子邮件
快速、干净且易于使用的网络邮件

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

随身携带你的收件箱

要从其他地方迁移吗？借助您的 AI 邮箱助手 Kodee，您可以即刻导入您的电子邮件、文件夹和联系人。
迁移邮箱
随身携带你的收件箱

Hostinger Mail 与其他电子邮件托管服务提供商的比较

Hostinger Mail vs Zoho Mail

Hostinger 与 GoDaddy（主机托管）

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。