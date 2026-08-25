Wann Brevo vielleicht besser passt

Brevo ist eine starke Wahl, wenn E-Mail Teil einer größeren Mischung aus SMS, Web-Push und CRM ist. Reichweite ist für alle, die E-Mail am selben Ort wie der Rest ihres Unternehmens haben möchten. Es befindet sich neben Ihrer Website, Domain und Ihrem Geschäft auf Hostinger, so dass alles vom ersten Tag an zusammen funktioniert. Und wenn Sie eine Kampagne benötigen, hilft Ihnen ihre KI, eine schnell zu entwerfen, so dass Sie nie an einer leeren Seite hängen bleiben.