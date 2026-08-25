Brevo vs. Hostinger Reichweite

Suchen Sie eine Brevo Alternative? Hostinger Reach ist ein E-Mail-Marketing für kleine Unternehmen und Creator. Vergleichen Sie beide Tools nebeneinander und finden Sie den einfacheren Weg, mehr Kunden zu erreichen.
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30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Warum Hostinger Reach wählen?

Wir haben Reach für vielbeschäftigte Kleinunternehmer entwickelt, nicht für Marketingteams. Kein klobiges Setup, keine verstreuten Menüs, keine Lernkurve. Erstellen, versenden und verfolgen Sie einfach professionelle E-Mails, die auf Ihrer Marke basieren.

Kampagnen in Minuten starten

Beschreiben Sie, was Sie sagen möchten, und Reach entwirft die Kopie, das Layout und die Zielgruppe für Sie.Bearbeiten, senden und nie wieder mit einer leeren Seite konfrontiert werden.

Jedes Mal im Posteingang landen

Mit Hostinger-Nameservern richtet Reach Ihre Authentifizierung ein und überprüft jede Kampagne auf Spam-Risiko und Fehler, bevor sie versendet wird.

Alles in einem Dashboard

Führen Sie Ihre Website, Domain, Geschäfts-E-Mail und Kampagnen von einem Hostinger-Konto aus, ohne zusätzliche Tools zum Verbinden oder Verwalten.

Merkmalsvergleich

Hier ist, wie Brevo und Hostinger Reach über die Funktionen hinweg abschneiden, die für E-Mail-Marketing für kleine Unternehmen am wichtigsten sind.
Hostinger Reach
Brevo

Anfängerfreundliche Einrichtung

Ja
Mehr zu lernen

Alles in einem Armaturenbrett

Ja
Nein

CSV-Kontaktimport

Ja
Ja

KI-E-Mail-Entwurf

Ja
Nur kopieren

KI-Bilderzeugung

Ja
Nein

Qualitätsprüfung mit einem Klick

Ja
Nein

E-Mail-Vorlagen

Reach erstellt Marken-E-Mails für Sie
50 plus Vorlagen

Drag & Drop-Editor

Ja
Ja

Automatisches Markenstyling

Ja
Ja

DSGVO Anmeldeformulare

Ja
Ja

10 plus WordPress Form Plugins

Ja
Beschränkt

AI Builder Anmeldesynchronisation

Ja
Nein

KI-Segmentierung

Ja
Nur Top-Plan

Automatische E-Mail-Authentifizierung

Ja
Manuelle Einrichtung

Smarte Sendezeit

Ja
Über höhere Pläne

Ein Klick Listenbereinigung

Ja
Nein

Echtzeitanalyse

Ja
Ja

ChatGPT und Claude Integration

MCP kommt bald
Nein

WhatsApp-Kampagnen

DEMNÄCHST
Ja

SMS und Web Push

E-Mail fokussiert
Ja

Transaktions-E-Mail

Noch nicht
Ja

Eingebaut in CRM

Noch nicht
Ja

A/B-Tests

Noch nicht
Ja

Willkommen und Follow-up-Flows

Ja
Ja

Warenkorb und Post-Kauf E-Mails

Ja
Ja
Gratis starten

*Vergleichsdatum: August 25, 2026.

Wann Brevo vielleicht besser passt
Brevo ist eine starke Wahl, wenn E-Mail Teil einer größeren Mischung aus SMS, Web-Push und CRM ist. Reichweite ist für alle, die E-Mail am selben Ort wie der Rest ihres Unternehmens haben möchten. Es befindet sich neben Ihrer Website, Domain und Ihrem Geschäft auf Hostinger, so dass alles vom ersten Tag an zusammen funktioniert. Und wenn Sie eine Kampagne benötigen, hilft Ihnen ihre KI, eine schnell zu entwerfen, so dass Sie nie an einer leeren Seite hängen bleiben.

Gebaut für kleine Unternehmen E-Mail-Marketing

Integrationen von Drittanbietern

Importieren Sie Kontakte per CSV und erfassen Sie Anmeldungen von den WordPress Form Plugins, die Sie bereits verwenden, sowie von Ihrer AI Builder Website.

Entgangenen Umsatz wiederherstellen

Richten Sie einmal verlassene Warenkorb- und Post-Kauf-E-Mails ein, und Reach sendet sie automatisch für Sie und gewinnt verlorene Umsätze zurück.

Verfolgen, was funktioniert

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Engagement in Echtzeit mit übersichtlichen Berichten, die zeigen, was als nächstes zu senden ist und wo Sie die Ergebnisse verbessern können.

Wie viele Abonnenten haben Sie?

Kampagnen zum richtigen Zeitpunkt schicken
Die intelligente Sendefunktion wählt anhand früherer Öffnungen den besten Versandzeitpunkt aus
In jedem Posteingang professionell wirken
Zwischen KI-, Drag-and-Drop- und HTML-Editoren wechseln
Jede E-Mail vor dem Versand optimieren
Unbegrenzt KI-generierte Betreffzeilen und Spamprüfungen vor dem Versand nutzen
Wissen, was Sie als Nächstes versenden sollten
Wöchentliche, auf Ihre Nische und Saison zugeschnittene Kampagnenideen erhalten
Willkommens- und E-Mail-Sequenzen
Neue Abonnenten begrüssen und sie über mehrere Tage oder Wochen begleiten
Interessenten und Käufer zurückholen
Automatische Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe und Nachverfolgung nach Käufen

Empfänger zählen

0-500
Am beliebtesten

24 Monate

3 500 E-Mails/Monat
75% Rabatt
CHF5.59
CHF1.39/Mon.
Paketangebot
Erstellen Sie Ihre Website und vergrössern Sie Ihre Zielgruppe+ CHF 2.79/Mon. Kostenlose Domain und 2 Postfächer für 1 Jahr

12 Monate

CHF1.89/Mon.

1 Monat

CHF5.59/Mon.

Abrechnung alle 2 Jahre

Jederzeit kündbar

Preise exkl. MwSt

Unsicher, was Sie wählen sollen?Kostenlos testen · 100 Empfänger/Mon., eingeschränkter Funktionsumfang · danach CHF 0.99/Mon.

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Schliessen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an.

„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende Kampagnen – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.“

Image

Leonardo Amoyr

Unternehmer und Inhaltsersteller

“Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletters versenden und einen privaten Club aufbauen für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.”

Image

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreative Allrounderin

„Ich war sowieso schon von Hostingers Hosting begeistert, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir enorm viel Zeit und ich muss nicht mehr bei null anfangen. Es ist auch unglaublich einfach, meine Zielgruppe zu segmentieren. Ich kann es definitiv sehr empfehlen.“

Image

Anthony O Connell

Geschäftsinhaber

FAQs zu Brevo vs Hostinger Reach

Ja, wenn Ihr Fokus auf E-Mail liegt. Reach hilft kleinen Unternehmen, professionelle Kampagnen schnell und ohne Marketingteam zu erstellen und zu versenden. Brevo ist die bessere Wahl, wenn Sie auch SMS, WhatsApp oder ein integriertes CRM benötigen.
Ja. Exportieren Sie Ihre Kontakte aus Brevo als CSV-Datei, importieren Sie sie dann mit wenigen Klicks in Reach und beginnen Sie sofort mit dem Senden.
Nein. Reach beschränkt nur Konten für Spam-Verhalten, wie Phishing, Betrug, illegale Inhalte oder gekaufte Kontaktlisten. Wenn Sie Personen eine E-Mail senden, die sich dafür entschieden haben, von Ihnen zu hören, ist Ihr Konto sicher und Live-Chat-Support rund um die Uhr verfügbar, wann immer Sie ihn benötigen.
Ja. Die Reichweite umfasst Willkommens- und Follow-up-Flows sowie verlassene Warenkorb- und Post-Kauf-E-Mails für Stores auf WooCommerce und Hostinger eCommerce.
Sie können mit einer kostenlosen Testversion beginnen.Reach funktioniert am besten innerhalb des Hostinger-Ökosystems, und einige Funktionen, wie die automatische E-Mail-Authentifizierung, benötigen Ihre Domain, um Hostinger-Nameserver zu verwenden.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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