Brevo vs. Hostinger Reichweite
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*Vergleichsdatum: August 25, 2026.
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„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende Kampagnen – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.“
“Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletters versenden und einen privaten Club aufbauen für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.”
„Ich war sowieso schon von Hostingers Hosting begeistert, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir enorm viel Zeit und ich muss nicht mehr bei null anfangen. Es ist auch unglaublich einfach, meine Zielgruppe zu segmentieren. Ich kann es definitiv sehr empfehlen.“