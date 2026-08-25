ActiveCampaign vs. Hostinger Reichweite

Entscheiden Sie sich für ActiveCampaign und Hostinger Reach? ActiveCampaign ist leistungsfähig, aber für Marketingteams konzipiert. Reach hält E-Mails für kleine Unternehmen wie Sie einfach. Vergleichen Sie die beiden untenstehenden.
Siehe VergleichGratis starten

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Reichweite ist einfach zu laufen, fair zu bezahlen, einfach zu starten

Keine Lernkurve

Reichweite ist für Geschäftsinhaber gebaut, nicht für Marketingteams. Kein Automatisierungslabyrinth zu meistern. Beginnen Sie in Minuten zu senden.

Bezahlen Sie für wen Sie mailen

Speichern Sie so viele Kontakte, wie Sie möchten. Ihr Reach-Plan folgt den Personen, die Sie erreichen. Eine größere Liste ist also keine Überraschungsrechnung.

Start frei, wachsen, wenn bereit

Testen Sie Hostinger Reach ein ganzes Jahr lang kostenlos und wechseln Sie nur dann zu einem kostenpflichtigen Tarif, wenn Ihr Publikum dies tut.

Merkmalsvergleich

Hier erfahren Sie, wie ActiveCampaign und Hostinger Reach über die Funktionen hinweg abschneiden, die für das E-Mail-Marketing kleiner Unternehmen am wichtigsten sind.
Hostinger Reach
ActiveCampaign

Anfängerfreundliche Einrichtung

Ja
Steile Lernkurve

Kostenlos starten

1 JAHR KOSTENLOS
Nur 14 Tage Testversion

Alles in einem Armaturenbrett

Ja
Nein

CSV-Kontaktimport

Ja
Ja

Bezahlung pro Empfänger, nicht pro Kontakt

Ja
Nein

KI-E-Mail-Entwurf

Ja
Ja, auf allen Plänen

Qualitätsprüfung mit einem Klick

Ja
Nein

E-Mail-Vorlagen

Reach erstellt Marken-E-Mails für Sie
150 plus Vorlagen

Drag & Drop-Editor

Ja
Ja

Automatisches Markenstyling

Ja
Ja

DSGVO Anmeldeformulare

Ja
Ja

10 plus WordPress Form Plugins

Ja
Beschränkt

AI Builder Anmeldesynchronisation

Ja
Nein

KI-Segmentierung

Ja
KI vorgeschlagen oder manuelle Regeln

Automatische E-Mail-Authentifizierung

Ja
Manuelle Einrichtung

Smarte Sendezeit

Ja
Über höhere Pläne

Ein Klick Listenbereinigung

Ja
Handbuch

Echtzeitanalyse

Ja
Ja

SMS-Kampagnen

E-Mail fokussiert
Add on, Plus Plan

WhatsApp-Kampagnen

DEMNÄCHST
Getrennter bezahlter Plan

Transaktions-E-Mail

Noch nicht
Via Poststempel add on

ChatGPT und Claude Integration

MCP kommt bald
Nein

Willkommen und Follow-up-Flows

Ja
Ja

Warenkorb und Post-Kauf E-Mails

Ja
Ja

Fortschrittliche Automatisierung

Basic
Ja

Eingebaut in CRM

Noch nicht
Ja

Lead Scoring

Noch nicht
CRM Add-On erforderlich

A/B-Tests

Noch nicht
Ja
Gratis starten

*Vergleichsdatum: August 25, 2026.

Wann ActiveCampaign vielleicht besser passt
Benötigen Sie fortschrittliche Automatisierung, ein integriertes CRM, Lead Scoring oder SMS? ActiveCampaign geht tiefer, erwartet aber eine Lernkurve und steigende Kosten. Wenn Sie einfache, schnelle E-Mails wünschen, ist Reach die stärkere Wahl.

Gebaut für kleine Unternehmen E-Mail-Marketing

Integrationen von Drittanbietern

Importieren Sie Kontakte per CSV und erfassen Sie Anmeldungen von den WordPress Form Plugins, die Sie bereits verwenden, sowie von Ihrer AI Builder Website.

Entgangenen Umsatz wiederherstellen

Richten Sie einmal verlassene Warenkorb- und Post-Kauf-E-Mails ein, und Reach sendet sie automatisch für Sie und gewinnt verlorene Umsätze zurück.

Verfolgen, was funktioniert

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Engagement in Echtzeit mit übersichtlichen Berichten, die zeigen, was als nächstes zu senden ist und wo Sie die Ergebnisse verbessern können.

Wie viele Abonnenten haben Sie?

Kampagnen zum richtigen Zeitpunkt schicken
Die intelligente Sendefunktion wählt anhand früherer Öffnungen den besten Versandzeitpunkt aus
In jedem Posteingang professionell wirken
Zwischen KI-, Drag-and-Drop- und HTML-Editoren wechseln
Jede E-Mail vor dem Versand optimieren
Unbegrenzt KI-generierte Betreffzeilen und Spamprüfungen vor dem Versand nutzen
Wissen, was Sie als Nächstes versenden sollten
Wöchentliche, auf Ihre Nische und Saison zugeschnittene Kampagnenideen erhalten
Willkommens- und E-Mail-Sequenzen
Neue Abonnenten begrüssen und sie über mehrere Tage oder Wochen begleiten
Interessenten und Käufer zurückholen
Automatische Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe und Nachverfolgung nach Käufen

Empfänger zählen

0-500
Am beliebtesten

24 Monate

3 500 E-Mails/Monat
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Erstellen Sie Ihre Website und vergrössern Sie Ihre Zielgruppe+ CHF 2.79/Mon. Kostenlose Domain und 2 Postfächer für 1 Jahr

12 Monate

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Abrechnung alle 2 Jahre

Jederzeit kündbar

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Unsicher, was Sie wählen sollen?Kostenlos testen · 100 Empfänger/Mon., eingeschränkter Funktionsumfang · danach CHF 0.99/Mon.

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„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende Kampagnen – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.“

Image

Leonardo Amoyr

Unternehmer und Inhaltsersteller

“Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletters versenden und einen privaten Club aufbauen für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.”

Image

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreative Allrounderin

„Ich war sowieso schon von Hostingers Hosting begeistert, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir enorm viel Zeit und ich muss nicht mehr bei null anfangen. Es ist auch unglaublich einfach, meine Zielgruppe zu segmentieren. Ich kann es definitiv sehr empfehlen.“

Image

Anthony O Connell

Geschäftsinhaber

Häufig gestellte Fragen zu ActiveCampaign vs. Hostinger Reach

Ja, wenn Sie einfache, schnelle E-Mails ohne steile Lernkurve wünschen. Mit Reach können Sie professionelle Kampagnen in wenigen Minuten erstellen und versenden. ActiveCampaign ist die bessere Lösung, wenn Sie fortschrittliche Automatisierung, ein integriertes CRM oder Lead Scoring benötigen.
Ja. Die Reichweite ist für Anfänger entwickelt und bringt Sie dazu, Minuten einzuplanen. ActiveCampaign ist leistungsfähig, aber sein Automatisierungs-Builder hat eine steilere Lernkurve, die viele Benutzer wochenlang meistern müssen.
Erreiche die Kosten durch die Anzahl der Personen, die du jeden Monat per E-Mail schickst, nicht durch jeden Kontakt, den du speicherst.Deine Liste kann ohne überraschenden Preissprung wachsen und es gibt keine Add-ons zu jagen.
Ja. Exportieren Sie Ihre Kontakte aus ActiveCampaign als CSV-Datei, importieren Sie sie dann mit wenigen Klicks in Reach und beginnen Sie sofort mit dem Senden.
Ja. Die Reichweite umfasst Willkommens- und Follow-up-Flows sowie verlassene Einkaufswagen- und Post-Kauf-E-Mails für Stores auf WooCommerce und Hostinger eCommerce. Für erweiterte Zweigstellen-Workflows und ein CRM geht ActiveCampaign tiefer.
Sie können mit einer kostenlosen Testversion beginnen.Reach funktioniert am besten innerhalb des Hostinger-Ökosystems, und einige Funktionen, wie die automatische E-Mail-Authentifizierung, benötigen Ihre Domain, um Hostinger-Nameserver zu verwenden.

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