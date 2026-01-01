A hospedagem Ruby on Rails, também conhecida como hospedagem RoR, é um framework popular para aplicações web escrito na linguagem de programação Ruby. Ela foi projetada para ajudar desenvolvedores a criar sites e aplicações web, simplificando tarefas repetitivas comuns.

A hospedagem Rails garante que o servidor seja compatível com a linguagem de programação Ruby e o framework Rails. Além disso, muitos provedores de hospedagem Rails oferecem ferramentas e serviços para simplificar a implantação de projetos Rails.

Por exemplo, os planos VPS da Hostinger permitem configurar o Ubuntu 22.04 64 bits com Rails/OpenLiteSpeed com um clique. Cada pacote também oferece um terminal de navegador e um Assistente de IA.