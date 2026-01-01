Ruby on Rails Hosting

Erwerben Sie zunächst eine unserer VPS-Lösungen und installieren Sie die Ubuntu 22.04 64-Bit-Vorlage mit Rails/OpenLiteSpeed.

Rufen Sie anschließend auf der Seite VPS → Übersicht unser Browser-Terminal auf. Melden Sie sich an Ihrer virtuellen Maschine an, verbinden Sie dann über die Kommandozeile einen Domainnamen mit Ihrem VPS und installieren Sie ein Let’s Encrypt SSL-Zertifikat.

Öffnen Sie nun Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Servers ein. Bei erfolgreicher Verbindung sollte die Seite Yay! You’re on Rails! angezeigt werden. Anschließend können Sie Ihr Rails-Projekt hier bearbeiten: /usr/local/lsws/Example/html/demo